國泰金代子公司公告 世越銀行總經理劉俊豪心肌梗塞意外驟逝

國泰金控（2882）10日代世越銀行公告法人董事之代表人兼總經理劉俊豪異動，據悉，劉俊豪因為心肌梗塞意外驟逝。國泰世華銀指出，劉俊豪先生不幸逝世，深感哀悼。

至於世越銀行董事兼總經理一職後繼人選將另行公告。

據了解，劉俊豪為1966年次，享年59歲，曾於國泰世華銀行上海子行擔任總經理，後派至國泰世華銀與越南工商銀行合資的世越銀行擔任總經理，他早期經歷放款，國外部等，經歷完整，沒想到會在9日驟逝，業內人士都感到意外。

直到2000年後，國泰世華銀將其派駐海外，包括代表國泰世華銀到馬來西亞、泰國、越南乃至於中國開拓業務，成功開設兩家分行、兩家代表處，從2018年擔任國泰世越銀行總經理。

國泰世華銀表示，世越銀行各項業務均由專業經理人妥善負責，營運一切正常。