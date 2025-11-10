快訊

不斷更新／宜蘭跟進放颱風假！台南、高雄等7縣市正常上班上課

新北颱風假有望？侯友宜應變會議：新北明是豪雨等級未提升

馬太鞍溪滾滾泥流沖進街道！鳳凰颱風大雨 花蓮明利村已淹水

國泰金代子公司公告 世越銀行總經理劉俊豪心肌梗塞意外驟逝

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰金控（2882）10日代世越銀行公告法人董事之代表人兼總經理劉俊豪異動，據悉，劉俊豪因為心肌梗塞意外驟逝。本報資料照。
國泰金控（2882）10日代世越銀行公告法人董事之代表人兼總經理劉俊豪異動，據悉，劉俊豪因為心肌梗塞意外驟逝。本報資料照。

國泰金控（2882）10日代世越銀行公告法人董事之代表人兼總經理劉俊豪異動，據悉，劉俊豪因為心肌梗塞意外驟逝。國泰世華銀指出，劉俊豪先生不幸逝世，深感哀悼。

至於世越銀行董事兼總經理一職後繼人選將另行公告。

據了解，劉俊豪為1966年次，享年59歲，曾於國泰世華銀行上海子行擔任總經理，後派至國泰世華銀與越南工商銀行合資的世越銀行擔任總經理，他早期經歷放款，國外部等，經歷完整，沒想到會在9日驟逝，業內人士都感到意外。

直到2000年後，國泰世華銀將其派駐海外，包括代表國泰世華銀到馬來西亞、泰國、越南乃至於中國開拓業務，成功開設兩家分行、兩家代表處，從2018年擔任國泰世越銀行總經理。

國泰世華銀表示，世越銀行各項業務均由專業經理人妥善負責，營運一切正常。

國泰世華 總經理 國泰金控 心肌梗塞

延伸閱讀

吳亦凡驚爆疑月初驟逝！屍體遭秘密處理　官方三緘其口

沒時間悲傷…愛妻驟逝他「從零開始」獨扛育兒路 剖析心境：求助非壞事

金曲編曲大師屠穎驟逝！遺體不運回台灣　今廣州火化

黃安震驚「這都可以死」 揭屠穎驟逝內幕

相關新聞

國泰金代子公司公告 世越銀行總經理劉俊豪心肌梗塞意外驟逝

國泰金控（2882）10日代世越銀行公告法人董事之代表人兼總經理劉俊豪異動，據悉，劉俊豪因為心肌梗塞意外驟逝。國泰世華銀...

股匯齊揚！新台幣盤中見30元 升3.7分、收31.008元

美國政府關門僵局出現轉機，提振投資人士氣，台灣股匯市今天同步反彈，新台幣兌美元盤中一度重返30元價位，收盤則收在31.0...

國泰金代世越銀行公告法人董事兼總經理劉俊豪驟逝 享年59歲

國泰金控（2882）10日代世越銀行公告法人董事（國代世華銀行）之代表人兼總經理劉俊豪異動，異動原因竟是因心肌梗塞驟逝！...

友邦人壽「鑫柑保倍」 秋冬心肝守護升

隨著秋冬氣溫驟降，心血管疾病與肝病風險同步升高，友邦人壽提醒民眾應加強日常保健，包括維持規律運動、均衡飲食、戒菸限酒、定...

T17、T18合意解約 新壽曝進度：若金額合理 將開臨時董事會

輝達（NVIDIA）台灣總部將落腳北士科T17、T18基地，台北市政府盼14日與新壽簽解約協議書。新壽董事長魏寶生今天表...

新台幣升3.7分 收31.008元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.008元，升3.7分，成交金額10.71億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。