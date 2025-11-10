元大人壽啟動鳳凰颱風關懷機制 受災保戶享六大便民服務
鳳凰颱風來襲，元大人壽10日宣布啟動受災保戶關懷措施，提供理賠、保費緩繳及借款利息減免等六項便民服務，協助保戶度過災後重建難關。
元大人壽表示，針對受災保戶，公司將提供「主動理賠服務」，在確認保險事故後即主動處理理賠，相關文件可事後補齊；若保戶因傷住院，經確認住院天數後亦可先行預付醫療保險金，以紓解急需。
在保費繳納方面，受災保戶可申請「續期保費緩繳」服務，自應繳日起緩繳三個月；另可享有「保單借款免息」三個月優惠，減輕短期資金壓力。同時，已借款者如利息應繳日落在事故發生三個月內，亦可申請展延六個月繳息期限。
此外，因災害導致保單損毀者，可申請「免收工本費補發保單」，協助快速恢復保障權益。
元大人壽提醒，受災保戶如需任何協助，可撥打客服專線 0800-088-008 洽詢，公司將提供即時支援，落實以保戶為中心的關懷服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言