元大人壽啟動鳳凰颱風關懷機制 受災保戶享六大便民服務

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

鳳凰颱風來襲，元大人壽10日宣布啟動受災保戶關懷措施，提供理賠、保費緩繳及借款利息減免等六項便民服務，協助保戶度過災後重建難關。

元大人壽表示，針對受災保戶，公司將提供「主動理賠服務」，在確認保險事故後即主動處理理賠，相關文件可事後補齊；若保戶因傷住院，經確認住院天數後亦可先行預付醫療保險金，以紓解急需。

在保費繳納方面，受災保戶可申請「續期保費緩繳」服務，自應繳日起緩繳三個月；另可享有「保單借款免息」三個月優惠，減輕短期資金壓力。同時，已借款者如利息應繳日落在事故發生三個月內，亦可申請展延六個月繳息期限。

此外，因災害導致保單損毀者，可申請「免收工本費補發保單」，協助快速恢復保障權益。

元大人壽提醒，受災保戶如需任何協助，可撥打客服專線 0800-088-008 洽詢，公司將提供即時支援，落實以保戶為中心的關懷服務。

