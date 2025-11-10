快訊

鳳凰颱風逼近最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準

不斷更新／鳳凰颱風接近中 澎湖縣率先宣布明日放颱風假

震驚金融圈！國泰金代公告 世越銀行總經理劉俊豪猝逝…享年59歲

聽新聞
0:00 / 0:00

股匯齊揚！新台幣盤中見30元 升3.7分、收31.008元

中央社／ 台北10日電
美國政府關門僵局出現轉機，提振投資人士氣，台灣股匯市今天同步反彈，新台幣兌美元盤中一度重返30元價位，收盤則收在31.008元，升3.7分，台北及元太外匯市場總成交金額14.59億美元。本報系資料照
美國政府關門僵局出現轉機，提振投資人士氣，台灣股匯市今天同步反彈，新台幣兌美元盤中一度重返30元價位，收盤則收在31.008元，升3.7分，台北及元太外匯市場總成交金額14.59億美元。本報系資料照

美國政府關門僵局出現轉機，提振投資人士氣，台灣股匯市今天同步反彈，新台幣兌美元盤中一度重返30元價位，收盤則收在31.008元，升3.7分，台北及元太外匯市場總成交金額14.59億美元。

美國聯邦參議院9日晚間表決一項包裹支出法案跨過關鍵門檻，有望送交眾議院表決通過，以結束當前政府關門的僵局。金融市場受到鼓舞，美指期、亞股展開反彈，台股今天開高震盪，最高上攻27976.89點，終場收在27869.51點，上漲218.1點。

僅管外資小幅賣超台股，但在匯市呈現雙向操作，甚至有部分匯入，帶動新台幣匯率同步走揚。

新台幣兌美元今天以31.02元開盤後，反映美元回落、台股上漲，匯價突破31元整數關卡，盤中最高觸及30.942元，不過31元附近，買賣雙方勢均力敵，呈現量縮小升，終場收在31.008元。

外匯交易員指出，美國政府停擺僵局露出曙光，風險偏好情緒回升，又有美元回落的因素助攻，支撐新台幣走揚；不過仍有部分外資持續獲利了結並匯出，加上投信站在美元買方，使得升幅受抑。

外匯交易員認為，如果台股持穩，有助於支撐新台幣匯率，短線會在31元大關附近盤整，接下來先看美國政府是否順利重啟，以及相關經濟數據「翻牌」後，市場如何反應。

根據央行提供主要貨幣對美元變動，今天美元指數下跌0.31%，亞幣漲多跌少，除了日圓下挫0.42%，其餘多走揚，人民幣微升0.05%，新台幣上漲0.12%，韓元勁揚0.32%。

新台幣 台股 台幣匯率

延伸閱讀

調整大陸市場…美食-KY10月在陸營收占比降至33% 美國快速發展明年拚百店

川習會後 中：暫停對美國船舶收取特別港務費

台股陷入「雙面」拉鋸 專家揭後市三大多空關鍵

銀行業9月底台股帳上利益創高 有助穩淨值與配息

相關新聞

股匯齊揚！新台幣盤中見30元 升3.7分、收31.008元

美國政府關門僵局出現轉機，提振投資人士氣，台灣股匯市今天同步反彈，新台幣兌美元盤中一度重返30元價位，收盤則收在31.0...

國泰金代世越銀行公告法人董事兼總經理劉俊豪驟逝 享年59歲

國泰金控（2882）10日代世越銀行公告法人董事（國代世華銀行）之代表人兼總經理劉俊豪異動，異動原因竟是因心肌梗塞驟逝！...

友邦人壽「鑫柑保倍」 秋冬心肝守護升

隨著秋冬氣溫驟降，心血管疾病與肝病風險同步升高，友邦人壽提醒民眾應加強日常保健，包括維持規律運動、均衡飲食、戒菸限酒、定...

T17、T18合意解約 新壽曝進度：若金額合理 將開臨時董事會

輝達（NVIDIA）台灣總部將落腳北士科T17、T18基地，台北市政府盼14日與新壽簽解約協議書。新壽董事長魏寶生今天表...

新台幣升3.7分 收31.008元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.008元，升3.7分，成交金額10.71億美元

玉山金董座黃男州：將用特別股為三商壽辦現增 尚有100億保留盈餘可動用

玉山金控今日舉行宣布併購三商壽之後的首場法說會，玉山金董事長黃男州親自出席，首度向法人說明。他明確表示，若未來三商壽有需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。