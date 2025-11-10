股匯齊揚！新台幣盤中見30元 升3.7分、收31.008元

美國政府關門僵局出現轉機，提振投資人士氣，台灣股匯市今天同步反彈，新台幣兌美元盤中一度重返30元價位，收盤則收在31.008元，升3.7分，台北及元太外匯市場總成交金額14.59億美元。

美國聯邦參議院9日晚間表決一項包裹支出法案跨過關鍵門檻，有望送交眾議院表決通過，以結束當前政府關門的僵局。金融市場受到鼓舞，美指期、亞股展開反彈，台股今天開高震盪，最高上攻27976.89點，終場收在27869.51點，上漲218.1點。

僅管外資小幅賣超台股，但在匯市呈現雙向操作，甚至有部分匯入，帶動新台幣匯率同步走揚。

新台幣兌美元今天以31.02元開盤後，反映美元回落、台股上漲，匯價突破31元整數關卡，盤中最高觸及30.942元，不過31元附近，買賣雙方勢均力敵，呈現量縮小升，終場收在31.008元。

外匯交易員指出，美國政府停擺僵局露出曙光，風險偏好情緒回升，又有美元回落的因素助攻，支撐新台幣走揚；不過仍有部分外資持續獲利了結並匯出，加上投信站在美元買方，使得升幅受抑。

外匯交易員認為，如果台股持穩，有助於支撐新台幣匯率，短線會在31元大關附近盤整，接下來先看美國政府是否順利重啟，以及相關經濟數據「翻牌」後，市場如何反應。

根據央行提供主要貨幣對美元變動，今天美元指數下跌0.31%，亞幣漲多跌少，除了日圓下挫0.42%，其餘多走揚，人民幣微升0.05%，新台幣上漲0.12%，韓元勁揚0.32%。