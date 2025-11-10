合庫銀加入金融Fast-ID驗證轉接中心 提供跨機構身分驗證服務

合庫銀行積極響應金管會「金融科技發展路徑圖2.0」政策，正式加入由財金公司建置之「金融Fast-ID驗證轉接中心」，透過創新數位身分驗證機制，提供客戶更便捷的數位金融服務。

「金融Fast-ID驗證轉接中心」係由財金公司建置之跨機構身分驗證平台，透過標準化技術規格，讓民眾僅需在任一參加機構完成身分核驗並綁定行動裝置，即可於不同金融機構間進行身分驗證與資料共享，此機制不僅簡化操作流程，更兼顧資訊安全。

本次服務上線後，客戶於「合庫金融Fast-ID APP」完成註冊，即可在其他金融機構申辦線上服務時，透過該APP完成跨機構身分驗證，合庫銀行在取得客戶同意後，可提供基本資料予請求驗證機構。此外，於合庫銀行行動網銀APP變更個人基本資料時，亦可選擇透過其他金融機構之Fast-ID進行身分驗證，並在客戶同意下，取得留存於驗證機構之基本資料，免除重複填寫之困擾，提升操作效率與使用體驗，讓客戶在不同金融服務間，享有一致且安全的數位體驗。

隨著數位金融服務日益普及，身分驗證機制與資訊安全需求亦同步提升，合庫銀行此次加入「金融Fast-ID驗證轉接中心」，不僅提升客戶身分驗證便利性，更展現落實金融科技創新的決心。未來，合庫銀行將持續擴展Fast-ID應用場景，提供客戶更智慧、流暢且安全的數位金融生活。