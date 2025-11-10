聽新聞
0:00 / 0:00
國泰金代世越銀行公告法人董事兼總經理劉俊豪驟逝 享年59歲
國泰金控（2882）10日代世越銀行公告法人董事（國代世華銀行）之代表人兼總經理劉俊豪異動，異動原因竟是因心肌梗塞驟逝！國泰金控指出，因劉俊豪先生不幸逝世，世越銀行董事兼總經理一職即行異動，後繼人選將另行公告。
據了解，劉俊豪為1966年次，享年59歲，曾於國泰世華銀行上海子行擔任總經理，後派至國泰世華銀與越南工商銀行合資的世越銀行擔任總經理，怎料突然於9日驟逝，結束了其短暫的生命，業內人士深感不捨與痛心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言