友邦人壽「鑫柑保倍」 秋冬心肝守護升

隨著秋冬氣溫驟降，心血管疾病與肝病風險同步升高，友邦人壽提醒民眾應加強日常保健，包括維持規律運動、均衡飲食、戒菸限酒、定期健康檢查，避免熬夜與過度壓力，以降低心肝疾病的發生風險。特別是中高齡族群，更應留意三高控制與肝功能指數變化。

「友邦人壽鑫柑保倍美元利率變動型終身保險」提供「守護心肝保險金」，涵蓋六項重大心肝疾病，單筆一次給付，為民眾打造即時應急的保障方案；利率變動型終身壽險的保單槓桿特性，加上每滿5年增加保險金額選擇權的特色，一張保單兼顧健康守護與財務傳承，照顧自己也照顧家人。

友邦人壽侯文成總經理表示，眾多金融商品選擇中，唯有保險的設計是為了保障民眾的生活不被改變。「鑫柑保倍」便是這個理念的實踐，它不只是保障，更是一種底氣，一種在面對突發心肝疾病時，能夠即時應對、擁有彈性選擇的力量。

根據衛生福利部2024年國人死因統計結果，心臟疾病已連續多年位居台灣第二大死因，秋冬季節更是急性心肌梗塞與中風的高峰期；同時，慢性肝病變及肝硬化仍為男性特有死因，這類疾病初期症狀不明，需長期追蹤與防範，「鑫柑保倍」商品設計提供一次性給付的「守護心肝保險金」，涵蓋以下六項特定疾病：急性心肌梗塞（重度）、冠狀動脈繞道手術、主動脈外科置換手術、慢性肝病合併肝衰竭、病毒性猛暴性肝炎合併肝衰竭、嚴重肝硬化症。最高投保金額可達1,000萬美元，透過壽險保單槓桿特性，實現倍數效益的保障機制；亦提供身故保險金分期定期給付選項（5年、10年、20年、30年），讓保障延續至摯愛家人。此外，若被保險人於繳費期間內遭遇重大失能（保單約定第1級至第6級），保單將自動豁免續期保費，保障不中斷。

「鑫柑保倍」商品設計考量人生階段的變化與財務規劃需求，提供「增加保險金額選擇權」機制。被保險人如以標準體承保，於契約有效期間內，每滿五年且被保險人保險年齡在80歲（含）以下，且無契約約定之情形發生者，無需提供可保性證明，即可申請增加基本保額，每次最高可達契約生效時的基本保額20%，且累積增加總和亦不得超過契約生效時的基本保額。