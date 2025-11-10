快訊

預計下午5時30分發海警 一圖看4階段降雨「東半部發紫」

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台24小時盯現況

基富通「好好長大」點亮希望 3,000親子共學理財、傳愛弱勢

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

台灣集中保管結算所與基富通證券上周六（8日）在台北市立兒童新樂園舉辦「2025好好長大」主題日活動，今年同樣吸引大批家長帶著孩子共同參加，現場齊聚3,000多名大小朋友，一起透過闖關遊戲充實基本理財觀念。主辦單位同時捐贈八家社福機構，以扶助弱勢高齡長者、孩童、家庭與身心障礙者等族群。

集保暨基富通董事長林丙輝表示，推廣親子理財教育是相當有意義的事。雖然目前台灣面臨少子化的窘境，帶來的成效可能有限，但是集保與基富通「堅持做對的事」，因此自2023年起每年都舉辦「好好長大」主題日活動，以輕鬆有趣的情境式闖關遊戲，來增進父母與孩子的理財觀念。

今年活動邁入第三年，參加人數一年比一年多。基富通統計，雖然目前平台18歲以下的客戶數僅約2萬人，但近三年的增加幅度超過七成，遠高於其他各年齡層，顯示「好好長大」活動成功喚醒愈來愈多的父母採取實際行動，透過申購零手續費、低經理費的優惠，儲備子女高等教育基金或成長基金。

林丙輝表示，金管會指導的「台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」於今年7月上路，基富通也積極響應政策，推出「TISA好享投」服務，將投資理財的門檻進一步降到每月1,000元，方便父母為孩子理財，放大紅包與獎助學金的效益。

每月1,000元，能有什麼效果？基富通估計，假設年化報酬率6%，從孩子3歲到18歲，累積資產可望達到近30萬元。如果能力稍高者，每月投資金額提高到3,000元，同樣假設條件下，最後有機會累積到近90萬元，足夠支應孩子的大學學費，減輕父母未來的負擔。

對於經濟弱勢的孩童及其家庭、高齡長者與身障者，集保與基富通也給予幫助，今年度分別捐助伊甸基金會、一粒麥子基金會、弘道基金會、門諾基金會、老五老基金會等關懷和照護高齡的社福機構，以及安德啟智中心、等家寶寶協會、伯大尼兒少家庭基金會等機構，期望能引發更多善心，一起扶助社會弱勢族群。

父母 活動

延伸閱讀

台北國際金融博覽會／凱基金打造理財新未來

台北國際金融博覽會／彰銀ChaiBo轉運站吸睛

台北國際金融博覽會／台新新光金創新應用 吸睛

蕭美琴現身金融博覽會 新壽董座魏寶生介紹台新新光智慧金融新應用

相關新聞

T17、T18合意解約 新壽曝進度：若金額合理 將開臨時董事會

輝達（NVIDIA）台灣總部將落腳北士科T17、T18基地，台北市政府盼14日與新壽簽解約協議書。新壽董事長魏寶生今天表...

新台幣升3.7分 收31.008元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.008元，升3.7分，成交金額10.71億美元

玉山金董座黃男州：將用特別股為三商壽辦現增 尚有100億保留盈餘可動用

玉山金控今日舉行宣布併購三商壽之後的首場法說會，玉山金董事長黃男州親自出席，首度向法人說明。他明確表示，若未來三商壽有需...

元大人壽加入Whoscall認證企業 結合科技與教育全面防詐

內政部警政署165打詐儀錶板最新數據顯示，我國10月詐騙案件受理數為13,673件，財產損失金額超過60億元，平均一天就...

國泰公益集團攜手 YMCA 愛心環保園遊會台北場近萬響應

國泰公益集團自2010年起，攜手社福團體共同舉辦「愛心環保園遊會」，讓二手物資再度發揮價值，並將活動義賣所得全數捐贈予社...

公股行庫董總薪水超過10年未調 阮清華盼幫高層加薪

立法院財政委員會10日赴合庫金總部考察普發現金業務概況，立委羅明才關切公股行庫規模排名節節敗退。財政部次長阮清華表示，除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。