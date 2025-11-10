T17、T18合意解約 新壽曝進度：若金額合理 將開臨時董事會
輝達（NVIDIA）台灣總部將落腳北士科T17、T18基地，台北市政府盼14日與新壽簽解約協議書。新壽董事長魏寶生今天表示，若解約內容及金額合理，將盡快召開臨時董事會處理。
台北市副市長李四川今天受訪表示，新壽原本提出解約金新台幣44.7億元，經會計師審查後約減少4000萬餘元，總金額約44.3億元。
針對解約進度，新壽指出，已彙整相關成本項目與單據，提供予北市府審核在案，目前雙方正就成本項目與金額進行確認與覈實。
魏寶生告訴中央社，目前尚未發布臨時董事會的開會通知，只要解約內容及金額合理且雙方合意，就會盡快召開臨時董事會。
