玉山金董座黃男州：將用特別股為三商壽辦現增 尚有100億保留盈餘可動用

玉山金控今日舉行宣布併購三商壽之後的首場法說會，玉山金董事長黃男州親自出席，首度向法人說明。他明確表示，若未來三商壽有需要現金增資，玉山金董事會在上周三已通過讓金控發行特別股的提案，玉山金會以發行特別股，而非普通股方式來辦理現增。他強調，未來三年內不會有任何普通股現增計畫，而目前尚有100億元的保留盈餘尚未動用，這也可用於挹注三商壽。

黃男州明確表示，希望合併之後，玉山金先成為「雙引擎」金控，銀行與壽險的獲利配比為7.5比2.5，但長遠希望玉山證和玉山投信也長大，能變成「三引擎」。他指出，銀行獲利占獲利結構大部分的配比，對於金控的股息發放更有助益。

黃男州指出，儘管根據目前的財務估算及金管會對接軌等監理寬容措施等評估，尚不需由玉山金拿出現金來為三商壽現金增資，但玉山金仍作出上述的發行特別股來籌資準備。玉山金也將雙管齊下，同時會由玉山銀行向金管會申請IRB（信用風險內部評等法），來優化銀行的資本適足率，進而也有助於金控的派息率，並且讓金控有更多的資金可改善。

玉山金為三商壽增資，將用特別股，而不會用普通股來增資，亦即，不會再引進新的股東來稀釋現有股東的股權，上周三玉山金董事會亦通過未來可發行特別股的修章案，他強調，未來三年內不會有任何普通股的任何增資計畫。

玉山金控也在法說會上指出，三商美邦人壽持股31%的第一大股東三商投控，在和玉山金換股之後，股權占比玉山金約在2.59%，不會產生股權超過5%的大股東，而三商壽的資產規模約在1.5兆元，規模適中和玉山金匹配，是非常理想的併購標的。除了併三商壽之後將成為上市金控第五大，玉山金也說明，併購三商壽有以下三大理由，包括：

1、三商壽擁有扎實的營業基礎，包括業務員、客戶等，都是未來發展很重要的基礎。 2、規模適中，可使玉山金合併後繼續維持以銀行為主的金控。 3、未來綜效可期，包括與銀行保險通路合作，發揮金控集團內的整合行銷等。

黃男州指出，希望未來三商壽在玉山金的獲利貢獻度，能與其資產規模相當，並明確表示需要2至3年的時間來實現目標；他進而指出，2026年為元年，另外2027年為第二年，亦即最快在2028年可看到。