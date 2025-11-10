元大人壽加入Whoscall認證企業 結合科技與教育全面防詐

內政部警政署165打詐儀錶板最新數據顯示，我國10月詐騙案件受理數為13,673件，財產損失金額超過60億元，平均一天就有逾400件受騙案件，金額約2億元，顯見詐騙問題已對社會造成重大衝擊。元大人壽秉持守護民眾財產安全的精神，長期積極推動防詐，為進一步提升防詐能力，加入Whoscall認證企業，讓民眾接聽電話更放心，並且挹注資源與人力推動各項防詐方案，建構阻詐防護網。

根據2024年《Whoscall 年度報告》統計，台灣電話號碼的外洩率高達 62.4%，為亞洲第二，當年度詐騙來電或訊息高達5.4 億次，位居台灣前3大詐騙管道。為避免詐騙集團冒用企業名義透過電話進行詐騙，元大人壽善用科技與Whoscall 合作啟用「企業認證號碼服務」，讓民眾在接聽元大人壽來電前，就能看到手機屏幕顯示公司名稱、Logo及綠勾勾認證標章，有助民眾辨識來電的真實性，既能安心接聽，更不會錯過重要通知。

除了善用科技之外，元大人壽深信防詐必先識詐，因此透過各個觸及客戶的管道進行宣導，從第一線的服務，包括櫃台服務、提供客戶的信函、電子郵件、簡訊、語音電話等，運用防詐騙關懷問候結合金融防詐宣導，使客戶更瞭解如何防詐。此外挹注各種資源與人力，透過「元氣防詐列車」攜手各大公益團體、學校機構及地方單位，共同深入社區與校園，將防詐知識推廣至一般民眾、兒少、青少年及高齡長者，針對不同族群應用不同的方式喚起共鳴，提升防詐知識，例如：前往長輩運動的登山步道、公園，以熟悉的國台語搭配淺顯易懂的「防詐小撇步」，獲得熱烈迴響；走入原鄉部落以原住民語分享新型態詐騙手法，並在互動中提醒原住民朋友建立風險意識，避免落入詐騙陷阱。

元大人壽深信，全民防詐意識的養成，仰賴持續不斷的教育與提醒，因此，除了積極發揮保險專業能力，為客戶提供全方位的商品與即時的服務外，更會持續善盡企業社會責任，讓防詐意識不僅深植公司同仁心中，更廣泛延伸至家庭、親友及社會各界，建構全方位防詐網路，守護民眾財產安全。