台中銀行參與嘉義愛心公益嘉年華 推廣防詐觀念傳遞金融暖實力

由台灣金融服務業聯合總會與嘉義縣政府共同舉辦的「金融服務愛心公益嘉年華」，於114年11月8日在嘉義縣政府前廣場盛大登場。現場活動豐富多元，吸引大批民眾熱情參與，共同為愛心公益盡一份心力。

台中銀行秉持「關懷在地、用心服務」的精神，特別設置攤位參與本次嘉年華活動，邀請民眾共同響應公益。現場除了提供金融知識宣導、防詐騙宣導外，還準備趣味互動遊戲與精美小禮，吸引許多民眾駐足體驗，場面熱絡。台中銀行亦以親切服務向民眾分享最新防詐資訊，協助提升金融防護意識，守護資產安全。

活動主舞台區除舉行金融與發票捐贈儀式外，也邀請社福團體、青年團體及民間單位帶來精采表演，搭配抽獎活動，為活動增添熱鬧氛圍。許多參與民眾表示，不僅能獲得理財與金融防詐相關知識，更能在歡樂氣氛中一同做公益，感受滿滿正能量。

台中銀行長期以來積極投入金融教育、社會關懷及永續發展等行動，致力將金融專業與公益實踐相結合。未來，台中銀行將持續深耕在地社區，透過多元形式的教育宣導與公益活動，將「金融為民、服務入心」的理念落實在每一個角落，發揮金融業的正向影響力，讓愛與溫暖延續不止。