凱基銀「智能雷達防詐網AI RADAR – AI阻詐專案」獲「標竿專案獎」

素有「專案管理界奧斯卡獎」美譽的「專案管理大獎(PMI Taiwan Grand Award, PTGA) 」日前正式揭曉，凱基銀行以「智能雷達防詐網AI RADAR – AI阻詐專案」勇奪小型專案組「標竿專案獎」最高榮譽，這亦是繼去年以「無擔信貸徵審系統（CI）升級專案」獲中型專案組「標竿專案獎」，連續2年獲獎，顯示凱基銀行專案團隊的卓越管理和執行能力深獲主辦單位評審們的肯定。

由國際專案管理學會主辦的「PTGA專案管理大獎」，自2006年起在台灣舉辦，至今已成為專案管理領域的代表性獎項之一，其目的在表揚落實專案管理精神、具備優良實踐與創新績效的企業、組織或專案團隊，為國內專案管理界的最高榮譽，歷年得獎者不乏國內知名標竿企業。

凱基銀面對日益猖獗的詐騙手法，去年底便成立金融詐欺防制工作小組，持續優化各項防詐措施機制，主動參與金融同業防詐聯盟外，亦打造全方位「AI-RADAR 智能雷達防詐網」，發展 Responsibility責任阻詐、Agile精準阻詐、Detection臨櫃阻詐、Alliance協力阻詐與Risk-base科技阻詐等五大面向，多管齊下防堵詐騙。特別將AI防詐系統導入專案管理制度，透過建置AI智能偵測模型，強化可疑帳戶的辨識度及精準度，有效提升阻詐成效。

凱基銀截至今年9月底為止，平均每月警示帳戶數，較去年同期下降31%，全台分行已成功防堵90件詐騙案，阻詐金額逾新台幣6,553萬元，較去年同期成長70%；而透過AI 盜刷偵測系統，阻斷信用卡逾9.6萬筆盜刷交易，攔阻金額超過5.1億元，顯示「智能雷達防詐網AI RADAR – AI阻詐專案」有效擴大識詐、阻詐成效，日前更獲得第22屆國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌」之肯定。

此外，凱基銀也積極與同業交流吸取經驗，持續優化模型，並以實際案例滾動式檢視異常交易態樣，不斷調校模型管控條件，提升模型對異常帳戶的辨識，精進防詐效能。凱基銀表示，將持續運用金融創新科技，建構完善金融防詐網，攔阻非法詐欺金流，遏阻金融服務遭濫用、保障民眾財產安全。