快訊

中和這區賣到9字頭 專家驚呼「我的老天鵝」

賓士車高速逆向撞斷消防栓 肇事男身上有喪屍煙彈當場被逮

台積電員工可放心了 高科實中今揭幕、設校經費高達27億

國泰公益集團攜手 YMCA 愛心環保園遊會台北場近萬響應

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
國泰世華銀行基金會董事長李明賢用手中園遊券購買喜歡的物品，以實際行動付出愛與關懷。圖／國泰慈善基金會提供
國泰世華銀行基金會董事長李明賢用手中園遊券購買喜歡的物品，以實際行動付出愛與關懷。圖／國泰慈善基金會提供

國泰公益集團自2010年起，攜手社福團體共同舉辦「愛心環保園遊會」，讓二手物資再度發揮價值，並將活動義賣所得全數捐贈予社福團體，用於關懷弱勢學童、長者，展現集團著眼「培力」的永續承諾。

今年國泰公益集團首度攜手基督教青年會（YMCA）於台北、台中、高雄接連舉辦三場園遊會，9日台北場於圓山花博公園圓滿落幕，除了讓參與民眾於吃、喝、玩、樂的過程中，輕鬆實踐環保與公益外，現場攤位亦結合反詐主題，邀請內政部警政署與國泰人壽業務部透過互動遊戲宣導反詐意識。

國泰世華銀行基金會董事長李明賢致詞時表示，「很高興來到圓山花博公園的愛心環保園遊會，我謹代表霖園集團非常感恩台北YMCA的參與。國泰公益集團每年都投入多元公益行動，而且都是默默在推動，包括夏日捐血、國泰學童圓夢計畫、國泰卓越獎助計畫、大樹計畫等，今年是我們和台北YMCA第一年合作，希望未來能繼續合作，為台灣社會推動共榮願景，以具體行動落實『BETTER TOGETHER共創更好』目標。」

今年台北場愛心環保園遊會於圓山花博公園花海廣場盛大登場，參與設攤企業包括YMCA、霖園集團旗下各公司（國泰金控（2882）暨子公司、國泰飯店觀光事業、國泰健康管理等），攤位內容除了讓二手物資透過義賣再次發揮價值外，也與內政部警政署攜手反詐騙，透過互動遊戲培養民眾識詐、阻詐的能力。

此外，國泰人壽為推廣健康議題，特別設立「 FitBack健康吧」攤位，鼓勵國人每日步行7,500步，培養良好的個人健康習慣。活動現場反應熱烈，共有超過600位志工投入、近萬民眾參與，累計二手物資義賣金額達120萬元，將用於關懷弱勢學童，以實際行動實踐環保、發揮人飢己飢的社會關懷精神。

台北YMCA社會關懷委員會主任委員蔡娟娟致詞時也提到，「今年台北YMCA適逢80周年慶，很高興能夠與國泰公益集團一起合辦『愛心環保園遊會』，特別感謝現場熱心的市民朋友們、國泰公益集團各單位，透過愛心義賣活動，一起為需要關懷的幼兒和兒童提供協助與支持，傳遞溫暖和關懷。台北YMCA長期推動弱勢族群關懷、樂齡關懷以及社區服務，比如今年台北YMCA支持自閉症兒童情緒調節計畫，我們發現從事水中運動對自閉症兒童的人際互動存在正向影響，同時也有助於穩定情緒。我們將持續關注社會上特別需要關懷的群體，為他們提供堅定的力量。」

國泰公益集團結合公益慈善與企業永續，用行動落實品牌「氣候、健康、培力」三大永續主軸，並結合霖園集團旗下各公司綿密的國泰志工網絡，期盼於社會上每個需要的角落，都有國泰志工的關懷與支持，貫徹「給人幸福，就是幸福」社會共榮精神。

國泰世華銀行基金會董事長李明賢（中）頒發感謝狀給參與今年愛心環保園遊會的社福團體。圖／國泰慈善基金會提供
國泰世華銀行基金會董事長李明賢（中）頒發感謝狀給參與今年愛心環保園遊會的社福團體。圖／國泰慈善基金會提供
9日於台北花博公園舉辦的國泰愛心環保園遊會，人潮熱絡擠滿攤位，義賣所得累積逾120萬元。圖／國泰慈善基金會提供
9日於台北花博公園舉辦的國泰愛心環保園遊會，人潮熱絡擠滿攤位，義賣所得累積逾120萬元。圖／國泰慈善基金會提供
霖園集團旗下各家公司與各團體參與今年第9屆愛心環保園遊會，義賣所得全數用於關懷弱勢學童。圖／國泰慈善基金會提供
霖園集團旗下各家公司與各團體參與今年第9屆愛心環保園遊會，義賣所得全數用於關懷弱勢學童。圖／國泰慈善基金會提供

延伸閱讀

停擺將結束？ 美期電子盤、亞股紛紛走揚

蘆竹警前進里佳節活動 強化民眾反詐、交通安全觀念

國泰金三大主軸 落實品牌精神

最牛一輪／緯穎帶勁 國泰54叫好

相關新聞

國泰公益集團攜手 YMCA 愛心環保園遊會台北場近萬響應

國泰公益集團自2010年起，攜手社福團體共同舉辦「愛心環保園遊會」，讓二手物資再度發揮價值，並將活動義賣所得全數捐贈予社...

公股行庫董總薪水超過10年未調 阮清華盼幫高層加薪

立法院財政委員會10日赴合庫金總部考察普發現金業務概況，立委羅明才關切公股行庫規模排名節節敗退。財政部次長阮清華表示，除...

花旗集團銀行業務負責人 Vis Raghavan 重申台灣為全球核心市場

花旗集團銀行業務負責人暨集團執行副主席Vis Raghavan 在11月10日訪台時，談到花旗在支持客戶方面的首要方針。...

凱基證券金博會吸睛 打造「智慧服務台」領航智能投資

為幫助更多民眾了解投資理財的重要性與金融科技的便利應用，凱基證券今年與凱基金控、銀行、人壽及投信共同攜手參與台北國際金融...

證交所徵菁英 推動台灣成為亞洲資產管理中心

臺灣證券交易所招募菁英，共同推動台灣成為亞洲資產管理中心，歡迎有國際視野及創新思維的有志之士加入。

2025南山人壽台北城市創意路跑登場 「橘」爆凱道

「2025南山人壽台北城市創意路跑NS RUN」於11月9日盛大開跑，逾萬名的參加者齊聚總統府前，其中3公里組的賽事紀念...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。