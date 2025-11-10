國泰公益集團攜手 YMCA 愛心環保園遊會台北場近萬響應

國泰公益集團自2010年起，攜手社福團體共同舉辦「愛心環保園遊會」，讓二手物資再度發揮價值，並將活動義賣所得全數捐贈予社福團體，用於關懷弱勢學童、長者，展現集團著眼「培力」的永續承諾。

今年國泰公益集團首度攜手基督教青年會（YMCA）於台北、台中、高雄接連舉辦三場園遊會，9日台北場於圓山花博公園圓滿落幕，除了讓參與民眾於吃、喝、玩、樂的過程中，輕鬆實踐環保與公益外，現場攤位亦結合反詐主題，邀請內政部警政署與國泰人壽業務部透過互動遊戲宣導反詐意識。

國泰世華銀行基金會董事長李明賢致詞時表示，「很高興來到圓山花博公園的愛心環保園遊會，我謹代表霖園集團非常感恩台北YMCA的參與。國泰公益集團每年都投入多元公益行動，而且都是默默在推動，包括夏日捐血、國泰學童圓夢計畫、國泰卓越獎助計畫、大樹計畫等，今年是我們和台北YMCA第一年合作，希望未來能繼續合作，為台灣社會推動共榮願景，以具體行動落實『BETTER TOGETHER共創更好』目標。」

今年台北場愛心環保園遊會於圓山花博公園花海廣場盛大登場，參與設攤企業包括YMCA、霖園集團旗下各公司（國泰金控（2882）暨子公司、國泰飯店觀光事業、國泰健康管理等），攤位內容除了讓二手物資透過義賣再次發揮價值外，也與內政部警政署攜手反詐騙，透過互動遊戲培養民眾識詐、阻詐的能力。

此外，國泰人壽為推廣健康議題，特別設立「 FitBack健康吧」攤位，鼓勵國人每日步行7,500步，培養良好的個人健康習慣。活動現場反應熱烈，共有超過600位志工投入、近萬民眾參與，累計二手物資義賣金額達120萬元，將用於關懷弱勢學童，以實際行動實踐環保、發揮人飢己飢的社會關懷精神。

台北YMCA社會關懷委員會主任委員蔡娟娟致詞時也提到，「今年台北YMCA適逢80周年慶，很高興能夠與國泰公益集團一起合辦『愛心環保園遊會』，特別感謝現場熱心的市民朋友們、國泰公益集團各單位，透過愛心義賣活動，一起為需要關懷的幼兒和兒童提供協助與支持，傳遞溫暖和關懷。台北YMCA長期推動弱勢族群關懷、樂齡關懷以及社區服務，比如今年台北YMCA支持自閉症兒童情緒調節計畫，我們發現從事水中運動對自閉症兒童的人際互動存在正向影響，同時也有助於穩定情緒。我們將持續關注社會上特別需要關懷的群體，為他們提供堅定的力量。」