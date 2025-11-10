金控併購潮來了 財部：鼓勵公股注意併購潛在標的

金控合併議題夯，財政部次長阮清華今天表示，近期多家民營金融機構因併購，資產規模跑到公股行庫之前，財政部已注意到此問題，並鼓勵公股行庫注意是否有適合標的，也希望促進內部成長。

立法院財政委員會今天前往合作金庫金控總部考察普發現金業務概況。財政委員會召委羅明才關注，玉山金完成併購三商壽之後，資產規模將躍升至上市金控第5名，未來各公股金控是否將有「公公併」或「公私併」的計劃，以提高市占率。

阮清華說明，近期有多家民營金融機構因併購，資產規模跑到公股行庫之前，包括永豐金、玉山金、元大金等，財政部已注意到這個問題，也鼓勵公股行庫注意是否有適合標的，如果經過評估有綜效、可以互補、且評估可行的話，財政部是樂觀其成。

阮清華表示，除了併購之外，財政部也希望公股行庫從內部不斷成長，如公股行庫比較偏重企金，比較弱的是消金部分，因此現在也請公股行庫推動消金業務，慢慢看到成效出來，未來也會更加注意。

針對公股金控投信子公司的整併評估，財政部今年初曾提出書面報告說明，公股金融事業整併，須以「合意」為要件，整併後的經營策略、優勢互補、員工安置等具正面效益，才得推動。此外，工會態度亦為整併成功與否的關鍵因素，之前全國金融業工會聯合會、全國產業總工會及8大公股銀行工會均曾對公公併的倡議，表達反對立場。

至於兆豐、華南、合庫與第一金等4家公股金控先前針對旗下投信、資產管理公司（AMC）研議整併可行性，財政部認為，4家公股金控對投信子公司通盤評估規模經濟、互補效益、企業文化融合、員工權益等面向，就整併可行性及綜效，並無共識。

行庫主管觀察，公股金控要併購民營金融機構難度很高，但公公併是個選項，也是早晚的問題；現在每家公股行庫都要有一個調查研究部門，倘若整併起來，將可節省建置系統的成本，亦可透過整併，想辦法推出一家區域性、標竿性的銀行。