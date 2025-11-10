花旗集團銀行業務負責人 Vis Raghavan 重申台灣為全球核心市場

花旗集團銀行業務負責人暨集團執行副主席Vis Raghavan 在11月10日訪台時，談到花旗在支持客戶方面的首要方針。花旗將持續運用遍佈90多個市場的全球網絡與整合金融服務，協助台灣企業拓展國際布局、強化資本動能，並以「One Citi」原則為核心，串聯花旗各事業群資源，提供從貿易融資、現金管理到外匯與避險的全方位解決方案。

問：花旗在台灣的銀行業務十分完善，包括企業金融、商業金融及投資銀行業務等。請問台灣在花旗的金融業務上具有什麼樣的重要性？

答：花旗在台灣的表現可謂全球金融業務的絕佳典範。我們有卓越的企業金融與客戶的營運密不可分。花旗的投資銀行業務在全球首屈一指，無論客戶有併購、發行債券或股票/股權的需求，我們都能提供解決方案。我們的角色是協助客戶制定策略，並擁有無懈可擊的執行力。商業金融業務正在成長，並與許多未來即將成為大型跨國的企業攜手合作。鑑於這些優異表現，台灣已成為花旗的重要市場。

花旗團隊自 2020 年以來，已協助台灣企業自全球資本市場籌集逾 300 億美元的資金，支持其持續成長。這些融資需求主要來自花旗在台灣與全球長期合作的領先企業。我們積極協助台灣企業拓展海外版圖、協助跨國企業深耕台灣市場，同時扶植新經濟公司茁壯成長，花旗正處於連結台灣與世界的絕佳位置。從今日的產業領袖到明日的市場巨擘，我們始終以支持企業實現成長願景為核心。企業之所以選擇花旗，正是因為我們深耕台灣逾六十年，累積了深厚的在地洞察與專業實力，並結合遍布全球網絡的優勢，提供無可比擬的整合服務。

我們更秉持「One Citi」的原則，確保串聯花旗不同事業群的資源，提供客戶全方位服務。無論是金融服務事業群的貿易融資與現金管理，還是金融市場事業群的利率與外匯避險，都能為客戶提供整合金融解決方案。我們在台擁有領先市場的業務，並以此為強大基礎，有更多機會與客戶共同成長。此行我很高興能與台灣企業會面，深入瞭解如何透過花旗的全方位資源，進一步支持客戶。

問：花旗如何運用遍佈逾90個市場的據點支持在地企業？

答：在台灣，我們幫助頂尖企業成功邁向全球市場，協助其業務拓展至全世界50多個市場。值得一提的是，其中有超過60%的企業已佈局五個以上的市場，半數以上的企業更是進駐超過10個市場。相較於十年前，這些數字都有顯著成長。客戶最迫切需要的仍是花旗提供的獨特價值。我們與客戶深入互動，主動協助他們因應總體經濟與地緣政治的不確定性，這也推動花旗的業務在今年第三季的強勁成長。我們協助客戶處理的課題，包括供應鏈轉移與避險策略，以及企業的策略規劃。在現今動盪的情勢，花旗推出的商業模式、全球布局與穩健財務報表，都能成為客戶倚賴的堅固後盾。

問：在如今充滿不確定性的變動環境中，花旗能為台灣企業提供哪些建議與服務？

答：隨著地緣政治局勢趨於緊張，加上經濟政策不斷變化，市場與企業正面臨到前所未見的嶄新挑戰，花旗的國際網絡正是我們的競爭優勢，向花旗尋求專業建議的客戶也與日俱增。貿易政策與國際關係正衝擊著市場，並波及到整體經濟。為此，儘管市場活動仍然熱絡，我們現有的建議是保有流動性、保持高度謹慎，並維持健全的資本結構。重要契機必然會出現，企業屆時必定需要足夠的財務靈活與高效率的決策能力。然而，廣義而言，所有企業都在準備迎接貿易與資本流動的徹底轉變。花旗的獨特優勢在於，我們能結合全球市場的據點、提供即時的專業意見，並協助大規模執行解決方案，全球市場不確定性將持續造成動盪，我們會繼續協助客戶降低風險，並適時把握到來的機會。

問：花旗對台灣企業而言是資本市場(包含股票資本市場與債券資本市場)的領導者，請問對於融資前景的看法？是否預期會有更多台灣企業參與的併購案出現，將以國外還是國內併購為主？

答：2024年，花旗在台灣展現傲人成績，並於2025年至今維持名列前茅，持續鞏固在台灣市場上併購、股票資本市場及債券資本市場的領導地位。我們預期未來將維持強勁動能與穩健的交易管道。在資本市場方面，蓬勃發展的人工智慧(AI)產業推動重大成長契機，已吸引投資人對台灣優質的發行人抱持高度興趣。這一點讓近期交易獲得投資人超額認購數倍之多，花旗得以為客戶持續達成極為成功的募資成果。在併購領域，我們積極運用遍及全球的廣大網絡，協助客戶落實轉型策略與跨境擴展目標。有鑑於全球供應鏈動態持續轉變，這項支援更成為重要關鍵。

問：台灣在全球半導體與人工智慧供應鏈具有舉足輕重的地位。隨著科技與AI重塑全球產業，台灣如今正處於這些龐大趨勢的核心，推動著創新浪潮，請問花旗將如何進一步支持台灣企業？

答:台灣孕育了數家全球最具創新力與尖端技術的企業，逐步在價值鏈攀升，並於科技領域持續保持競爭優勢。許多企業雖已展現出強勁成長動能，他們仍積極拓展新市場版圖，深化全球影響力。花旗致力於進一步支援台灣企業，對於台灣企業的策略重點，著重於全球擴展與連結能力，我們運用花旗無與倫比的龐大全球網絡，協助企業順利推動全球營運。我們提供跨境支付解決方案、量身打造的貿易融資結構，以及外匯風險管理諮詢等，這些服務對於優化全球供應鏈且確保成功打進市場而言至關重要。打造供應鏈韌性並優化營運是服務客戶的關鍵重點，我們體認到開發AI及其他先進技術方面，必然具有龐大資本需求，於是為這些企業量身打造全方位的融資解決方案。

目前花旗正積極導入AI以支持團隊與客戶，生成式人工智慧(GenAI)正迅速推動產業轉型，金融業亦不例外。我們正加快腳步將AI技術推廣至全公司：讓花旗同仁得以掌握生成式AI的強大功能，協助加速決策、自動化重複性工作，同時提升生產力。這項令人振奮的技術，藉由具體應用並融入花旗的業務運作，為我們創造出許多機會，提升銀行營運效率。如今放眼未來，我們透過讓同仁多方接觸AI，在日常工作中融入這項技術，致力於打造熟悉AI工具的團隊。我們也積極探索生成式AI如何提升客戶體驗，這項技術有望催生併購與資本市場的AI強化工具，進而簡化流程、精準分析投資人對於市場的看法，同時最佳化首次公開發行(IPO)或債券發行的定價與時間點，藉此提升估價與交易競爭力。