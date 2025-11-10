公股行庫董總薪水超過10年未調 阮清華盼幫高層加薪

立法院財政委員會10日赴合庫金總部考察普發現金業務概況，立委羅明才關切公股行庫規模排名節節敗退。財政部次長阮清華表示，除了鼓勵公股行庫評估適合的併購標的外，他也提到，公股行庫董總薪水從民國97年以來就沒有調整過，希望立法院能支持調整公股銀行董總的薪水。

立委羅明才指出，自從玉山金併三商壽後，市占排名馬上衝至金控第5名，但公股金控卻沒有聲音，排名節節敗退，他詢問財政部次長阮清華，財政部對於公股下一步公公併或公私併的計畫？

羅明才提到，公股金控若要華麗轉身，有三個重要目標需達成，第一，用人唯才，不能讓公股的董總薪水與民營機構差距太大；第二，全世界都在談虛擬貨幣，呼籲公股銀行應思考下一步是否併入虛擬資產的交易中心；第三，積極投入AI，努力成為AI金融銀行。

對此，財政部次長阮清華表示，早已注意到公股行庫排名因近期民營機構併購，導致規模已落後不少民營機構，除了鼓勵公股行庫注意適合的投資標的外，若有綜效及互補的話，財政部態度是樂觀其成。

除了併購之外，阮清華也希望公股行庫能從內部自行成長，由於目前公股行庫較偏重企金，消金領域確實較弱，因此鼓勵公股行庫多推動消金業務，目前已逐步有成效。

至於人才跟薪水制度的問題，阮清華也說，公股行庫董總的薪水從民國97年到現在就沒有調過，經過10幾年從來沒調過一毛錢，這與民營銀行差距越來越大，目前公股銀行董總的年薪約落在700多萬元，希望這部分若立法院願意支持，就能調整公股銀行董總的薪水，但希望外界不要用「肥貓」的角度去看待。