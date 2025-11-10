證交所徵菁英 推動台灣成為亞洲資產管理中心

臺灣證券交易所招募菁英，共同推動台灣成為亞洲資產管理中心，歡迎有國際視野及創新思維的有志之士加入。

證交所本於推動台灣資本市場國際化的使命，全力協助建構「亞洲資產管理中心」國家級願景，已於今年9月成立「亞洲資產管理中心推動辦公室」，肩負協助優質企業掛牌、營造更彈性的籌資環境、發展多元商品以及深化國際合作的多項重任，期望藉由制度創新與市場活化，引領全球資金注入台灣、支持產業成長，加速國際資產管理機構由「看見台灣」轉化為「投資台灣」的實際行動。

根據瑞銀集團（UBS）發布的「2025全球財富報告」（2025 Global Wealth Report），台灣成人平均財富約為31萬美元，居全球第15名、亞洲第3名，財富逾百萬美元的人數更超越香港及新加坡等地，雄厚的經濟實力與資產累積能量，為台灣邁向「亞洲資產管理重鎮」奠定堅實的基礎。

證交所更啟動高規格及多元化的菁英招募計畫，藉由吸引具備國際視野與創新思維的人才加入團隊，共同開創台灣資本市場的黃金時代。證交所深知，台灣正站在資本市場國際化與數位轉型的關鍵時刻，除擁有堅實的金融基礎及優質的法規環境外，更需要高素質的專業人才，誠摯邀請熱愛挑戰、具備創新精神的跨界菁英攜手投入、共築「亞資中心」，一起參與並見證台灣從亞洲出發、邁向國際的重要時刻，讓亞資中心成為台灣連結國際資本市場的關鍵樞紐。

證交所新進人員招募甄選報名至114年11月21日（星期五）止，一律採網路報名。詳細資訊請參閱證基會網站招募專區，報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/twse20251213。