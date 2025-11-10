友邦人壽新美元利變險「鑫柑保倍」涵蓋六項重大心肝疾病

隨著秋冬氣溫驟降，心血管疾病與肝病風險同步升高，友邦人壽提醒民眾應加強日常保健，以降低心肝疾病的發生風險，也需做好風險轉嫁的準備。「友邦人壽鑫柑保倍美元利率變動型終身保險」提供「守護心肝保險金」，涵蓋六項重大心肝疾病，單筆一次給付，為民眾打造即時應急的保障方案；利率變動型終身壽險的保單槓桿特性，加上每滿5年增加保險金額選擇權的特色，一張保單兼顧健康守護與財務傳承，照顧自己也照顧家人。

友邦人壽侯文成總經理表示：「眾多金融商品選擇中，唯有保險的設計是為了保障民眾的生活不被改變。『鑫柑保倍』便是這個理念的實踐，它不只是保障，更是一種底氣，一種在面對突發心肝疾病時，能夠即時應對、擁有彈性選擇的力量。」

根據衛生福利部2024年國人死因統計結果，心臟疾病已連續多年位居台灣第二大死因，顯示心血管健康風險不容忽視。秋冬季節更是急性心肌梗塞與中風的高峰期；同時，慢性肝病變及肝硬化仍為男性特有死因，這類疾病初期症狀不明，需長期追蹤與防範，如果不幸變嚴重，連帶而來的治療費用，可能高達600萬元。《鑫柑保倍》商品設計即回應此一趨勢，提供一次性給付的「守護心肝保險金」，涵蓋以下六項特定疾病：急性心肌梗塞（重度）、冠狀動脈繞道手術、主動脈外科置換手術、慢性肝病合併肝衰竭、病毒性猛暴性肝炎合併肝衰竭、嚴重肝硬化症。

友邦人壽表示，《鑫柑保倍》最高投保金額可達1,000萬美元，透過壽險保單槓桿特性，實現倍數效益的保障機制；亦提供身故保險金分期定期給付選項（5年、10年、20年、30年），讓保障延續至摯愛家人。此外，若被保險人於繳費期間內遭遇重大失能（保單約定第1級至第6級），保單將自動豁免續期保費，保障不中斷。

《鑫柑保倍》商品設計考量人生階段的變化與財務規劃需求，提供「增加保險金額選擇權」機制。被保險人如以標準體承保，於契約有效期間內，每滿五年且被保險人保險年齡在80歲（含）以下，且無契約約定之情形發生者，無需提供可保性證明，即可申請增加基本保額，每次最高可達契約生效時的基本保額20%，且累積增加總和亦不得超過契約生效時的基本保額。此設計讓保戶能依照家庭責任、資產成長或健康風險變化，靈活擴充保障規模，同時維持原始投保年齡的費率計算。

友邦人壽強調，保險不僅是財務規劃工具，更是健康風險管理的重要一環。《鑫柑保倍》多項設計不僅提升商品的實用性與延展性，更展現保險在長期財務規劃中的價值，協助民眾在不同人生階段持續強化保障力道。