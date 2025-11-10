MaiCoin 平台攜手聯邦銀行 打造紅利點數新價值場景

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

隨著台灣加密貨幣監管架構逐步完善，產業正加速邁向主流化並融入日常生活，為了打造輕鬆參與加密貨幣之場景，台灣加密貨幣領導品牌MaiCoin集團攜手本土大型金融機構聯邦銀行推出信用卡紅利點數兌換加密貨幣序號服務。聯邦銀行卡友即日起可至信用卡官網，將紅利點數兌換為MaiCoin加密貨幣序號，並至MaiCoin集團旗下MaiCoin數位資產買賣平台兌換加密貨幣，輕鬆將日常紅利轉化為數位資產。

MaiCoin表示，「MaiCoin以合法合規為核心理念，長期推動加密貨幣普及化，致力打造安全穩健的數位資產交易環境，今年已完成金管會洗錢防制登記，展現推動產業主流化的堅實基礎，此次與聯邦銀行的跨界合作，則是將理念化為行動，讓更多民眾能以輕鬆、安心的方式接觸加密貨幣，推動數位資產融入日常應用，邁向新的發展里程碑。」

聯邦銀行表示，「聯邦銀行擁有龐大的用戶基礎與完善的數位金融佈局，此次攜手MaiCoin平台推出紅利點數兌換加密貨幣序號服務，是將既有的消費回饋機制延伸至數位資產領域，打造『紅利即資產』的新應用場景，展現傳統金融與創新資產共榮發展的潛力。」

聯邦點數換加密貨幣序號服務即日起開跑，凡持有聯邦紅利點數之卡友皆可參與，每1,100點紅利點數可兌換等值新台幣 50 元之加密貨幣序號，可選擇兌換比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、泰達幣（USDT）、USD Coin（USDC） 及 MAX Token（MAX） 等熱門幣種；活動限具MaiCoin平台用戶資格之卡友參與。

為鼓勵更多聯邦銀行卡友加入MaiCoin平台，MaiCoin同步推出限時新戶加碼禮，活動期間透過聯邦銀行指定連結註冊，或於 MaiCoin平台之註冊頁面輸入推薦碼 unionbank，完成等級二（Level 2）驗證，即可獲取價值新台幣200元 USDT 獎勵。

