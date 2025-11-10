台銀推安養信託結合數位券服務 全台首家

快訊

中央社／ 台北10日電

台銀今天宣布推出「安養信託結合數位券」服務，為全台首家將數位券服務與信託保障機制整合的金融機構，透過連結數位支付與安養照護理念，讓民眾支付各項費用更方便。

台銀說明，為因應數位金融趨勢及響應金管會「信託業務發展策略藍圖」，以數位技術強化信託服務功能，台銀首創推出「安養信託結合數位券」創新服務，該安養信託將由專業銀行管理信託財產，專款專用於照護自身生活所需，降低財產遭侵占挪用及社會詐騙的風險，以保障財產安全。

台銀表示，此次以安養信託結合數位券服務推出「友pay人生安養信託」，除了包含安養信託既有的給付功能，亦可約定自信託專戶發放「信託數位券」至委託人於台灣行動支付APP所連結的台灣銀行數位券匣，即可於適用數位券的食、衣、住、行、育、樂等9萬多間店家場域進行消費使用，大幅增進便利性。

台銀表示，一般安養信託需先由委託人墊付費用後，再向銀行申請給付；「友pay人生安養信託」免除委託人需預先支付的步驟，讓安養信託更加貼近民眾生活，並透過以非現金支付為目標的數位券，使信託給付更簡便流暢，在交易過程中同時享有數位支付及信託保障雙重守護，是安養信託邁向數位轉型的一大步。

台銀說明，盼發展與時俱進的多元化信託服務，持續以實際行動落實政府政策，秉持「創新、普惠、永續」的信託核心價值，深化數位金融與信託業務的創新應用，擴大金融包容性，協助社會各族群在人生不同的階段，皆能享有完善且有保障的金融服務，體現普惠金融的意義，建構「全民共好、社會共榮」的友善環境。

