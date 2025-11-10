快訊

2026大選 綠憂「總統因素」影響縣市長初選

打擊毒駕！為解執法困境 唾液毒品快篩最快本月上路

金融博覽會AR體驗…台新新光金 打造全世代金融生活藍圖

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
副總統蕭美琴（中）特別蒞臨「金融博覽會」台新新光金控展區，並與新光人壽董事長魏寶生（左）一同合影。圖／台新新光金控提供
台新新光金控於十一月七日至九日參與台北國際金融博覽會，以「台新新光未來金融城市智慧前行，一同邁向未來式」為主軸，此次展區規劃三大主題：「金融防詐」、「退休理財」以及「永續金融」，結合ＡＩ、ＡＲ與互動體驗，打造從年輕到熟齡、全世代共感的智慧金融生活藍圖。

副總統蕭美琴九日出席「金融博覽會」，特別參觀台新新光金控展區，由新光人壽董事長魏寶生向副總統介紹展區設計理念與ＡＲ理財體驗區特色，

「退休理財展區」讓參與者配戴ＡＲ眼鏡進入虛實整合理財世界，完成從資產配置到答題闖關的多重任務，展區也設計觸控互動遊戲「測出你的財富續航型態」與「安養信託記憶大考驗」。

「退休理財展區」與彤鳥社企合作設計「財富守門員–防詐桌遊」，讓民眾在趣味中學習防詐知識。並展示可即時偵測異常操作的「ＡＩ智能辨識ＡＴＭ」，提前預防詐騙風險。

第三大亮點「永續金融」聚焦「點數金融，推動綠色消費」與「開戶到理財，讓每個人都能成為永續實踐者」兩大主題。以「台新Point」為核心，展示全新改版與兌點功能，並精選綠生活商城策展推薦，鼓勵民眾以點數參與綠色消費，實踐永續生活。

台新銀行Richart則以「普惠永續」為核心，從開戶到理財實踐ＥＳＧ，整合開戶、換匯、申貸、證券等服務，體現永續、便利與效率兼具的現代金融樣貌。

