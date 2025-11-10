快訊

利差匯差兩頭賺 國銀推美元高利定存

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

美國聯準會十月降息一碼（○點二五個百分點），但十二月降息預期下滑，加上美股近期獲利了結資金出籠，美元定存因同時具備利差與匯差優勢，再度成為資金焦點。國銀看好這波吸金機會，紛紛推出優惠利率。

今年來美股表現亮眼，成為投資人青睞標的，不過時至年底，部分資金獲利了結，尋找資金停泊點。銀行主管表示，美元指數持續走強，新台幣上周跌破久違的卅一元關卡，而且在聯準會釋出十二月可能不會降息的風聲後，不少投資人希望「利息匯差」兩頭賺，股市撤出的資金積極尋找短期停泊點。

銀行主管解釋，這波美元定存掀起熱潮，一是聯準會降息速度放緩，使美元高息優勢仍在；二是新台幣貶值帶動「持有美元賺匯差」的誘因；三是股市高檔震盪下，投資人風險偏好下降，回歸穩定收益。

若新台幣短期內持續偏弱，美元定存不僅能穩收利息，也可能再享匯差收益。

在這波美元存款潮中，純網銀率先掀起「利率反攻戰」。將來銀行宣布美元優利方案，「新資金定存三個月享百分之五、金額無上限」；並將新戶一個月美元定存百分之十二、舊戶首次開立外幣帳戶一個月美元百分之八的活動延長至十一月底。

王道銀行則有三個月期美元定存年息百分之四點八的方案，也鎖定暫不急於再投資的短線客群。銀行業者說，這類高利短天期專案兼具靈活與報酬，正好迎合市場保守觀望氛圍。

台新銀行持Richart台外幣帳戶推出「一個月期美元定存年息百分之七」的高利方案，吸引年輕族群與數位理財客。滙豐銀行則祭出新戶專案，美元定存利率百分之六起跳。整體來看，即使聯準會已降息兩碼，但美元高利定存仍受市場青睞，也成為銀行必爭之地。銀行主管指出，美元高利定存再起，是市場對「聯準會高利率時代」的自然反應。

專家提醒，雖然美元定存利率亮眼，但各家銀行條件不盡相同，部分限新資金或新戶，也有金額上限或專案期限。投資人若能掌握時間點、靈活運用短天期工具，不僅能穩收利息，也能順勢搭上美元升勢，創造「利差＋匯差」雙重報酬。

