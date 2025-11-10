永續公民獎揭曉／國泰金三大面向 跑在前面

在全球局勢動盪、變化快速的環境下，永續發展已成為企業穩健經營的核心關鍵。台灣最具公信力的永續評比之一的「2025天下永續公民獎」於7日揭曉並舉辦頒獎典禮，金管會主委彭金隆親自蒞臨擔任頒獎嘉賓。

國泰金控（2882）勇奪金融組冠軍，並於「企業承諾」、「社會參與」及「環境永續」三大面向全面領先同業，展現國泰金以金融業永續先行者「說到做到」的決心與行動力。

國泰金總經理李長庚出席頒獎典禮致詞時表示，「國泰金從2011年成立CSR委員會開始一路摸索至今，定調『氣候、健康、培力』永續三大主軸，建立企業永續發展委員會強化永續治理，並由六大永續小組協力貫徹。而人才是永續的基礎，藉由落實員工培力、青年培力，栽培更多的永續人才，國泰金也將繼續善用金融業的核心職能，從氣候到自然、水資源以及生物多樣性、健康等永續領域，期能持續締造一個利他、良性循環的環境，很感謝評審團看到我們的努力。」

在「氣候」面向，國泰金積極推動低碳轉型與環境永續。2024年再生能源使用量超過3,060萬度，占台灣據點總用電量26.12%，同時透過「綠色營運、綠色能源與綠色不動產」三大策略，打造低碳生態系，包括國泰人壽烏日大樓成為全台首棟淨零碳建築，並藉由「hub新型態辦公服務」協助企業落實ESG轉型。

近年國泰金攜手台灣大學等研究機構，推動生物多樣性方法學研究，並與企業進行議合，促使其採取更積極的永續行動。至2024年底，國泰金暨子公司低碳投融資金額達3,757億元，年增13.7%。

另外，國泰世華銀行以CDP環境揭露為起點，結合「Cathay One」平台，打造企業永續轉型加速器，並邀請逾150家企業參與計畫，共有121家企業完成CDP中小企業問卷並取得環境揭露評分，填答率超過八成，其中更有110家企業為首次參與。透過教育訓練、問卷在地化、金融商品整合，協助中小企業從揭露走向行動，建立碳盤查與減碳策略，推動台灣企業接軌國際永續標準。