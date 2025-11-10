快訊

今明鳳凰颱風共伴最劇烈 北部及東半部防致災大雨

永續公民獎揭曉／國泰金三大面向 跑在前面

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
2025天下永續公民獎7日揭曉並舉辦頒獎典禮，金管會主委彭金隆(左)親自蒞臨擔任頒獎嘉賓。國泰金控勇奪金融組冠軍，並於「企業承諾」、「社會參與」及「環境永續」三大面向全面領先同業，由國泰金控總經理李長庚代表出席領獎。 國泰金控／提供
2025天下永續公民獎7日揭曉並舉辦頒獎典禮，金管會主委彭金隆(左)親自蒞臨擔任頒獎嘉賓。國泰金控勇奪金融組冠軍，並於「企業承諾」、「社會參與」及「環境永續」三大面向全面領先同業，由國泰金控總經理李長庚代表出席領獎。 國泰金控／提供

在全球局勢動盪、變化快速的環境下，永續發展已成為企業穩健經營的核心關鍵。台灣最具公信力的永續評比之一的「2025天下永續公民獎」於7日揭曉並舉辦頒獎典禮，金管會主委彭金隆親自蒞臨擔任頒獎嘉賓。

國泰金控（2882）勇奪金融組冠軍，並於「企業承諾」、「社會參與」及「環境永續」三大面向全面領先同業，展現國泰金以金融業永續先行者「說到做到」的決心與行動力。

國泰金總經理李長庚出席頒獎典禮致詞時表示，「國泰金從2011年成立CSR委員會開始一路摸索至今，定調『氣候、健康、培力』永續三大主軸，建立企業永續發展委員會強化永續治理，並由六大永續小組協力貫徹。而人才是永續的基礎，藉由落實員工培力、青年培力，栽培更多的永續人才，國泰金也將繼續善用金融業的核心職能，從氣候到自然、水資源以及生物多樣性、健康等永續領域，期能持續締造一個利他、良性循環的環境，很感謝評審團看到我們的努力。」

在「氣候」面向，國泰金積極推動低碳轉型與環境永續。2024年再生能源使用量超過3,060萬度，占台灣據點總用電量26.12%，同時透過「綠色營運、綠色能源與綠色不動產」三大策略，打造低碳生態系，包括國泰人壽烏日大樓成為全台首棟淨零碳建築，並藉由「hub新型態辦公服務」協助企業落實ESG轉型。

近年國泰金攜手台灣大學等研究機構，推動生物多樣性方法學研究，並與企業進行議合，促使其採取更積極的永續行動。至2024年底，國泰金暨子公司低碳投融資金額達3,757億元，年增13.7%。

另外，國泰世華銀行以CDP環境揭露為起點，結合「Cathay One」平台，打造企業永續轉型加速器，並邀請逾150家企業參與計畫，共有121家企業完成CDP中小企業問卷並取得環境揭露評分，填答率超過八成，其中更有110家企業為首次參與。透過教育訓練、問卷在地化、金融商品整合，協助中小企業從揭露走向行動，建立碳盤查與減碳策略，推動台灣企業接軌國際永續標準。

國泰金控 中小企業

延伸閱讀

彭金隆：鼓勵合意併購

財富管理論壇／金管會主委彭金隆：打造亞洲資管樞紐

玉山金（2884）遭批「摸黑交易」併三商壽！網笑：要上車還逃命？

併三商壽惹議 金管會：玉山金清楚公司治理 一周內查清

相關新聞

青安3.0有譜？央行、銀行態度謹慎 行庫憂「吃力不討好」

行政院長卓榮泰上周表示，青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安）現行方式應該檢討，不會以相同方式延長，市場關注新青安明...

冷眼集／青安政策如止痛藥 若常態化…恐沒贏家

「新青安」房貸方案明年七月到期，行政院長卓榮泰上周鬆口表示，不會以相同的方式延長，將設定更周延條件與監管方式，市場解讀新...

銀行業9月底台股帳上利益創高 有助穩淨值與配息

金管會統計，9月底銀行業台股帳上未實現利益衝上4,745億元、連五升再寫新高，穩淨值與配息；壽險業則趁高減碼614億元補...

壽險業連三月買債逾千億元 超越銀行業躍升「買債王」

金管會統計，2025年9月單月金融三業合計買債1,353億元，第3季補債6,586億元寫史上最大單季買債紀錄，全數抵銷第...

國銀攻點數經濟打造生態圈 中信、國泰世華、富邦等加碼回饋

信用卡點數經濟已成顯學，各家銀行紛紛搶進，建立金融生態圈。為了擴大生態圈，銀行業也各出奇招藉由點數回饋機制提升品牌黏著度...

雙11、雙12 促刷優惠大放送

年底百貨周年慶、電商雙11、雙12促銷等活動接連而來，銀行業看好將帶動民間消費成長，簽帳金額可望較去年同期成長二位數。各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。