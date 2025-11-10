國泰金三大主軸 落實品牌精神

國泰金控（2882）定調「氣候、健康、培力」為永續三大主軸，並指出，推動永續發展要以長期視角、協作精神與創新思維，攜手多元利害關係人共同面對挑戰，主動引導並提供必要的資源與支持，落實「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌精神。

在「健康」面向，國壽以「讓健康有力於你」為主張，每年投入億元資源，推動橫跨商品、服務、平台與人才四大領域的健康促進計畫，結合保險與健康管理專業，滿足保戶多元健康需求。同時關注「心理健康」議題，於職場推動員工心理支持與幸福職場方案，倡議社會重視心理健康的重要性。

在「培力」面向，國泰金以「Place for All」為核心理念，實施「全人關懷」、「減速不脫隊」等措施，打造兼顧職涯發展與家庭照護職場環境，2024年女性育嬰留停復職後留任率達九成，員工滿意度亦創新高。國泰金以「制度、數據、文化」三位一體思維建立動態管理人才庫、推動跨域多元歷練與主管轉型教練等人才發展制度，2024年員工平均訓練時數達211小時、績優板凳人才庫留置率98%、新進人員留置率達92%，並透過「雲世代計畫」，已培育超過120名雲端專才、取得逾200張雲端級AI相關證照，厚植組織競爭力。

在社會參與方面，國泰推動思辨教育，結合產官學能量強化思辨力與職涯探索；亦積極防堵詐騙，守護民眾財產安全。2024年投入近2,000萬資源，舉辦1,584場活動、參與人數逾11萬人，產出139項創新提案，協助青年將思維轉化為行動。

面對氣候變遷與自然資源衝擊的雙重挑戰，國泰金強調，將持續強化風險治理與金融影響力，帶動產業低碳轉型，與各界攜手打造具氣候韌性的淨零未來。