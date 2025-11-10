快訊

今明鳳凰颱風共伴最劇烈 北部及東半部防致災大雨

永續公民獎揭曉／玉山金殊榮 入列標竿企業

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
玉山金控董事長黃男州（左二）率隊領取天下永續公民獎最高榮譽「永續標竿企業」殊榮。 玉山金控／提供
玉山金控董事長黃男州（左二）率隊領取天下永續公民獎最高榮譽「永續標竿企業」殊榮。 玉山金控／提供

2025年《天下雜誌》「天下永續公民獎」7日舉行頒獎典禮，玉山金控（2884）已連續三年榮獲大型企業第一名，於今年進一步獲頒最高榮譽「永續標竿企業」，由玉山金控董事長黃男州代表領獎。展現對玉山長期穩健的金融專業推動永續發展，持續引領業界以具體行動實現共好願景的認同與肯定。

「天下永續公民獎」參考國際指標與評量方法，與全球永續趨勢接軌，綜合「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境永續」四大構面，評選出台灣最具永續影響力的企業與機構。

玉山將ESG理念深度融入經營策略，持續展現金融業在永續發展的關鍵影響力，連續五年舉辦「ESG永續倡議行動」，攜手產官學研界共同邁向淨零轉型，同時也持續推動綠色授信與永續投融資，協助高碳排產業進行低碳轉型，展現金融業在面對氣候挑戰時的積極作為。

此外，玉山銀行不定期舉辦淨灘活動，號召員工共同參與，用實際行動落實環境保護，並於今年9月完成二場淨灘活動，共清理406公斤海廢；另也攜手農業部林業及自然保育署，推動「一生一樹，玉山植樹」造林計畫，帶領玉山志工參與每個種植環節，共同守護自然生態，促進生物多樣性的復甦，讓玉山人在活動中體驗社會參與及環保永續的實踐。

玉山金控董事長黃男州表示，金融業的角色不僅是資金的提供者，更是推動社會進步與永續轉型的關鍵力量。面對未來，玉山將以長期承諾與跨界合作為基礎，以永續為信念，以行動為共同語言，持續發揮金融影響力，支持企業低碳轉型、促進社會共融，並以實際行動與社會各界攜手，打造兼具競爭力與包容力的永續金融生態圈。

玉山金控 董事長 金融業

延伸閱讀

全台最貴山屋！玉山觀高山屋12月起收費 假日每人1200元

彭金隆：鼓勵合意併購

玉山金重訊揭露 還原三商壽出售案決策過程

74萬股東注意 玉山金合併三商壽換股比例揭密 計算方式一次看

相關新聞

青安3.0有譜？央行、銀行態度謹慎 行庫憂「吃力不討好」

行政院長卓榮泰上周表示，青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安）現行方式應該檢討，不會以相同方式延長，市場關注新青安明...

冷眼集／青安政策如止痛藥 若常態化…恐沒贏家

「新青安」房貸方案明年七月到期，行政院長卓榮泰上周鬆口表示，不會以相同的方式延長，將設定更周延條件與監管方式，市場解讀新...

銀行業9月底台股帳上利益創高 有助穩淨值與配息

金管會統計，9月底銀行業台股帳上未實現利益衝上4,745億元、連五升再寫新高，穩淨值與配息；壽險業則趁高減碼614億元補...

壽險業連三月買債逾千億元 超越銀行業躍升「買債王」

金管會統計，2025年9月單月金融三業合計買債1,353億元，第3季補債6,586億元寫史上最大單季買債紀錄，全數抵銷第...

國銀攻點數經濟打造生態圈 中信、國泰世華、富邦等加碼回饋

信用卡點數經濟已成顯學，各家銀行紛紛搶進，建立金融生態圈。為了擴大生態圈，銀行業也各出奇招藉由點數回饋機制提升品牌黏著度...

雙11、雙12 促刷優惠大放送

年底百貨周年慶、電商雙11、雙12促銷等活動接連而來，銀行業看好將帶動民間消費成長，簽帳金額可望較去年同期成長二位數。各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。