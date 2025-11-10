永續公民獎揭曉／玉山金殊榮 入列標竿企業

2025年《天下雜誌》「天下永續公民獎」7日舉行頒獎典禮，玉山金控（2884）已連續三年榮獲大型企業第一名，於今年進一步獲頒最高榮譽「永續標竿企業」，由玉山金控董事長黃男州代表領獎。展現對玉山長期穩健的金融專業推動永續發展，持續引領業界以具體行動實現共好願景的認同與肯定。

「天下永續公民獎」參考國際指標與評量方法，與全球永續趨勢接軌，綜合「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境永續」四大構面，評選出台灣最具永續影響力的企業與機構。

玉山將ESG理念深度融入經營策略，持續展現金融業在永續發展的關鍵影響力，連續五年舉辦「ESG永續倡議行動」，攜手產官學研界共同邁向淨零轉型，同時也持續推動綠色授信與永續投融資，協助高碳排產業進行低碳轉型，展現金融業在面對氣候挑戰時的積極作為。

此外，玉山銀行不定期舉辦淨灘活動，號召員工共同參與，用實際行動落實環境保護，並於今年9月完成二場淨灘活動，共清理406公斤海廢；另也攜手農業部林業及自然保育署，推動「一生一樹，玉山植樹」造林計畫，帶領玉山志工參與每個種植環節，共同守護自然生態，促進生物多樣性的復甦，讓玉山人在活動中體驗社會參與及環保永續的實踐。

玉山金控董事長黃男州表示，金融業的角色不僅是資金的提供者，更是推動社會進步與永續轉型的關鍵力量。面對未來，玉山將以長期承諾與跨界合作為基礎，以永續為信念，以行動為共同語言，持續發揮金融影響力，支持企業低碳轉型、促進社會共融，並以實際行動與社會各界攜手，打造兼具競爭力與包容力的永續金融生態圈。