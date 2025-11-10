台北國際金融博覽會／台新新光金創新應用 吸睛

金融科技正重新定義人們的未來生活新樣貌，台新新光金控（2887）於7日至昨（9）日參與台北國際金融博覽會，以「台新新光 未來金融城市 智慧前行，一同邁向未來式」為主軸於台北世貿一館登場，展現科技與金融結合的創新應用。台新新光金此次展區規劃三大主題：「金融防詐」、「退休理財」、以及「永續金融」，結合AI、AR與互動體驗，打造從年輕到熟齡、全世代都能共感的智慧金融生活藍圖。

副總統蕭美琴於昨日出席金融博覽會，特別參觀台新新光金控展區，由新光人壽董事長魏寶生陪同導覽。魏寶生向蕭美琴介紹展區設計理念與AR理財體驗區特色，並說明金融機構如何運用科技創新推動智慧金融與永續發展，同時強化金融安全與提升民眾理財體驗。

本次台新新光金首大亮點「退休理財」是以AR科技打造沉浸式互動體驗，展區亦設計觸控互動遊戲「測出你的財富續航型態」與「安養信託記憶大考驗」，讓民眾在遊戲中學習如何規劃資產與信託，將抽象理財轉化為可感知、可體驗的實際行動。

第二大亮點「金融防詐」以「守護財富、識破詐騙」為核心，與彤鳥社企合作設計「財富守門員–防詐桌遊」，透過真實案例與遊戲機制，讓民眾在趣味中學習防詐知識。現場並展示可即時偵測異常操作的「AI智能辨識ATM」，展現智慧科技守護資產的應用。民眾可親身體驗「聯防機制體驗」與「165防詐挑戰」等觸控互動遊戲，實現科技金融的溫度與安全。

第三大亮點「永續金融」聚焦「點數金融，推動綠色消費」與「開戶到理財，讓每個人都能成為永續實踐者」兩大主題，以「台新Point」為核心，展示全新改版與兌點功能，並精選綠生活商城策展推薦，鼓勵民眾以點數參與綠色消費。台新銀行Richart則以「普惠永續」為核心，從開戶到理財實踐ESG，整合開戶、換匯、申貸、證券等服務，實現無需等待的智慧金融體驗。

台新新光金控數位科技長張慎7日亦於主舞台發表專題演講「金融中的AI」，分享人工智慧如何深化金融服務並守護使用者安全，為博覽會掀起科技金融新焦點。

台新新光金控長期以「認真、創新、永續」的核心精神，推動科技驅動金融服務升級，從防詐安全、退休理財到永續金融。台新新光金控致力成為客戶的「智慧好夥伴」，陪伴全民邁向更安全、更便利、更永續的金融生活，共同打造屬於未來世代的智慧金融城市。