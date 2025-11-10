快訊

今明鳳凰颱風共伴最劇烈 北部及東半部防致災大雨

台北國際金融博覽會／台新新光金創新應用 吸睛

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
2025台北國際金融博覽會7日登場，台新新光金控盛大參展。金管會主委彭金隆（左二）親自蒞臨展區，與台新新光金總經理林維俊（左三）、新光人壽總經理黃敏義（左四）以及元富證券董事長陳俊宏（左五），為三天展覽揭開序幕。台新新光金／提供
2025台北國際金融博覽會7日登場，台新新光金控盛大參展。金管會主委彭金隆（左二）親自蒞臨展區，與台新新光金總經理林維俊（左三）、新光人壽總經理黃敏義（左四）以及元富證券董事長陳俊宏（左五），為三天展覽揭開序幕。台新新光金／提供

金融科技正重新定義人們的未來生活新樣貌，台新新光金控（2887）於7日至昨（9）日參與台北國際金融博覽會，以「台新新光 未來金融城市 智慧前行，一同邁向未來式」為主軸於台北世貿一館登場，展現科技與金融結合的創新應用。台新新光金此次展區規劃三大主題：「金融防詐」、「退休理財」、以及「永續金融」，結合AI、AR與互動體驗，打造從年輕到熟齡、全世代都能共感的智慧金融生活藍圖。

副總統蕭美琴於昨日出席金融博覽會，特別參觀台新新光金控展區，由新光人壽董事長魏寶生陪同導覽。魏寶生向蕭美琴介紹展區設計理念與AR理財體驗區特色，並說明金融機構如何運用科技創新推動智慧金融與永續發展，同時強化金融安全與提升民眾理財體驗。

本次台新新光金首大亮點「退休理財」是以AR科技打造沉浸式互動體驗，展區亦設計觸控互動遊戲「測出你的財富續航型態」與「安養信託記憶大考驗」，讓民眾在遊戲中學習如何規劃資產與信託，將抽象理財轉化為可感知、可體驗的實際行動。

第二大亮點「金融防詐」以「守護財富、識破詐騙」為核心，與彤鳥社企合作設計「財富守門員–防詐桌遊」，透過真實案例與遊戲機制，讓民眾在趣味中學習防詐知識。現場並展示可即時偵測異常操作的「AI智能辨識ATM」，展現智慧科技守護資產的應用。民眾可親身體驗「聯防機制體驗」與「165防詐挑戰」等觸控互動遊戲，實現科技金融的溫度與安全。

第三大亮點「永續金融」聚焦「點數金融，推動綠色消費」與「開戶到理財，讓每個人都能成為永續實踐者」兩大主題，以「台新Point」為核心，展示全新改版與兌點功能，並精選綠生活商城策展推薦，鼓勵民眾以點數參與綠色消費。台新銀行Richart則以「普惠永續」為核心，從開戶到理財實踐ESG，整合開戶、換匯、申貸、證券等服務，實現無需等待的智慧金融體驗。

台新新光金控數位科技長張慎7日亦於主舞台發表專題演講「金融中的AI」，分享人工智慧如何深化金融服務並守護使用者安全，為博覽會掀起科技金融新焦點。

台新新光金控長期以「認真、創新、永續」的核心精神，推動科技驅動金融服務升級，從防詐安全、退休理財到永續金融。台新新光金控致力成為客戶的「智慧好夥伴」，陪伴全民邁向更安全、更便利、更永續的金融生活，共同打造屬於未來世代的智慧金融城市。

台新新光金控 生活 綠色消費

延伸閱讀

人氣天團「理想混蛋」登台開唱 粉絲及民眾擠爆華航ITF展區

蕭美琴現身金融博覽會 新壽董座魏寶生介紹台新新光智慧金融新應用

台中南屯購物詐騙多 學生被害近三成 警改編夯曲「沒出息」來防詐

魏寶生透露秘辛 老闆發函找黃仁勳溝通

相關新聞

青安3.0有譜？央行、銀行態度謹慎 行庫憂「吃力不討好」

行政院長卓榮泰上周表示，青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安）現行方式應該檢討，不會以相同方式延長，市場關注新青安明...

冷眼集／青安政策如止痛藥 若常態化…恐沒贏家

「新青安」房貸方案明年七月到期，行政院長卓榮泰上周鬆口表示，不會以相同的方式延長，將設定更周延條件與監管方式，市場解讀新...

銀行業9月底台股帳上利益創高 有助穩淨值與配息

金管會統計，9月底銀行業台股帳上未實現利益衝上4,745億元、連五升再寫新高，穩淨值與配息；壽險業則趁高減碼614億元補...

壽險業連三月買債逾千億元 超越銀行業躍升「買債王」

金管會統計，2025年9月單月金融三業合計買債1,353億元，第3季補債6,586億元寫史上最大單季買債紀錄，全數抵銷第...

國銀攻點數經濟打造生態圈 中信、國泰世華、富邦等加碼回饋

信用卡點數經濟已成顯學，各家銀行紛紛搶進，建立金融生態圈。為了擴大生態圈，銀行業也各出奇招藉由點數回饋機制提升品牌黏著度...

雙11、雙12 促刷優惠大放送

年底百貨周年慶、電商雙11、雙12促銷等活動接連而來，銀行業看好將帶動民間消費成長，簽帳金額可望較去年同期成長二位數。各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。