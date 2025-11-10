壽險業連三月買債逾千億元 超越銀行業躍升「買債王」

金管會統計，2025年9月單月金融三業合計買債1,353億元，第3季補債6,586億元寫史上最大單季買債紀錄，全數抵銷第2季砍債規模。累計前九月金融三業淨買債3,389億元，其中壽險業超越銀行業，躍升「買債王」。

9月壽險業大買債1,331億元寫統計以來單月新高，連三月買債逾千億元，第3季補債3,727億元。業者說，第2季台幣狂升的解約潮與流動性壓力已緩解，台幣趨穩後，壽險資金重新回流長天期債券鎖定穩定收益。

加上降息循環啟動，部分業者也趁勢提前卡位布局。降息有助壽險業長天期債券評價虧損縮小及壽險金控配息能力回升。

9月底美國10年、30年公債殖利率，和壽險投資指標的美國穆迪A級公司債各下降到4.15%、4.73%和5.55%，法人說，若年底殖利率低於去年底4.57%、4.78%和5.73%水準，債券評價損失可進一步收斂，替2026年配息行情鋪路。

銀行業9月結束連兩月買債、轉為小幅賣出175億元。9月底銀行債券未實現損失降至608億元，寫近三年半新低，舊債評價壓力顯著減輕。相較之下，券商9月續買197億元、連五月站買方，展現對債市後勢的樂觀態度。

回顧上半年，受川普關稅政策與美元重貶影響，金融業一度大幅砍債。但自7月降息預期升溫以來，金融三業已連三月回補：7月到9月累計買債6,586億元，操作基調明顯翻多。