快訊

今明鳳凰颱風共伴最劇烈 北部及東半部防致災大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

銀行業9月底台股帳上利益創高 有助穩淨值與配息

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會統計，9月底銀行業台股帳上未實現利益衝上4,745億元、連五升再寫新高，穩淨值與配息。聯合報系資料照
金管會統計，9月底銀行業台股帳上未實現利益衝上4,745億元、連五升再寫新高，穩淨值與配息。聯合報系資料照

金管會統計，9月底銀行業台股帳上未實現利益衝上4,745億元、連五升再寫新高，穩淨值與配息；壽險業則趁高減碼614億元補獲利，金融三業合計9月由淨加碼轉為淨減碼607億元，操作策略分歧。

9月美啟動降息，台股單月大漲6.7%，銀行業帳上未實現利益連三月超過4,000億元，9月底更攀上顛峰；法人說，未實現利益大增，可拉升淨值與資本適足率，也有助彌補上半年台幣升值造成的金融資產評價損失，減緩配息縮水壓力。

即便帳上獲利豐碩，銀行仍續調節，9月續減碼台股130億元、連三賣，在台股飆漲同時，改走「穩淨值、降曝險」策略。

相較下壽險業操作更趨靈活。8月才加碼台股，9月即反手減碼614億元，積極實現資本利得補獲利；券商則持續做多，單月加碼137億元、連三月買超，與銀行業呈現「此消彼長」格局。

金融三業9月合計由8月淨加碼轉為淨減碼607億元，顯示整體金融圈在行情高檔時普遍傾向調節部位。

10月美又降息1碼，再帶動台股續揚，有利壽險業實現股票資本利得補獲利，也再推升銀行業帳上未實現利益，銀行業成為最大贏家。

金管會公布2025年9月底金融三業國內外股票投資餘額3兆8,952億元（市價列帳），月增3.14%低於同月台股上漲6.7%，金融業頗有「漲愈多、賣愈多」的節奏。

累計前九月，銀行加碼384億元，加碼規模逐步縮減；券商加碼擴大到202億元；壽險業減碼手筆反擴大到1,026億元。金融三業合計對台股淨減碼440億元。

再以國外股市來看，壽險業9月底持國外股票市值5,840億元，月減0.2%遠低於美國S&P指數同期漲3.5%，推算9月減碼美股216.6億元。

壽險業 台股

延伸閱讀

國內外變動因素高 本周台股2萬7000-2萬8000震盪

美國政府關門風險擴大影響…台股周線翻黑 台股本周恐延續弱勢格局

美國科技股跌勢收斂 台股短線震盪觀察5日線反壓

「他來台是要更多晶片！」黃仁勳現身台積電運動會、魏哲家一句話掀台股熱議

相關新聞

青安3.0有譜？央行、銀行態度謹慎 行庫憂「吃力不討好」

行政院長卓榮泰上周表示，青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安）現行方式應該檢討，不會以相同方式延長，市場關注新青安明...

冷眼集／青安政策如止痛藥 若常態化…恐沒贏家

「新青安」房貸方案明年七月到期，行政院長卓榮泰上周鬆口表示，不會以相同的方式延長，將設定更周延條件與監管方式，市場解讀新...

銀行業9月底台股帳上利益創高 有助穩淨值與配息

金管會統計，9月底銀行業台股帳上未實現利益衝上4,745億元、連五升再寫新高，穩淨值與配息；壽險業則趁高減碼614億元補...

壽險業連三月買債逾千億元 超越銀行業躍升「買債王」

金管會統計，2025年9月單月金融三業合計買債1,353億元，第3季補債6,586億元寫史上最大單季買債紀錄，全數抵銷第...

國銀攻點數經濟打造生態圈 中信、國泰世華、富邦等加碼回饋

信用卡點數經濟已成顯學，各家銀行紛紛搶進，建立金融生態圈。為了擴大生態圈，銀行業也各出奇招藉由點數回饋機制提升品牌黏著度...

雙11、雙12 促刷優惠大放送

年底百貨周年慶、電商雙11、雙12促銷等活動接連而來，銀行業看好將帶動民間消費成長，簽帳金額可望較去年同期成長二位數。各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。