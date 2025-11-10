銀行業9月底台股帳上利益創高 有助穩淨值與配息

金管會統計，9月底銀行業台股帳上未實現利益衝上4,745億元、連五升再寫新高，穩淨值與配息；壽險業則趁高減碼614億元補獲利，金融三業合計9月由淨加碼轉為淨減碼607億元，操作策略分歧。

9月美啟動降息，台股單月大漲6.7%，銀行業帳上未實現利益連三月超過4,000億元，9月底更攀上顛峰；法人說，未實現利益大增，可拉升淨值與資本適足率，也有助彌補上半年台幣升值造成的金融資產評價損失，減緩配息縮水壓力。

即便帳上獲利豐碩，銀行仍續調節，9月續減碼台股130億元、連三賣，在台股飆漲同時，改走「穩淨值、降曝險」策略。

相較下壽險業操作更趨靈活。8月才加碼台股，9月即反手減碼614億元，積極實現資本利得補獲利；券商則持續做多，單月加碼137億元、連三月買超，與銀行業呈現「此消彼長」格局。

金融三業9月合計由8月淨加碼轉為淨減碼607億元，顯示整體金融圈在行情高檔時普遍傾向調節部位。

10月美又降息1碼，再帶動台股續揚，有利壽險業實現股票資本利得補獲利，也再推升銀行業帳上未實現利益，銀行業成為最大贏家。

金管會公布2025年9月底金融三業國內外股票投資餘額3兆8,952億元（市價列帳），月增3.14%低於同月台股上漲6.7%，金融業頗有「漲愈多、賣愈多」的節奏。

累計前九月，銀行加碼384億元，加碼規模逐步縮減；券商加碼擴大到202億元；壽險業減碼手筆反擴大到1,026億元。金融三業合計對台股淨減碼440億元。

再以國外股市來看，壽險業9月底持國外股票市值5,840億元，月減0.2%遠低於美國S&P指數同期漲3.5%，推算9月減碼美股216.6億元。