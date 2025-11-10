華南金助嘉義小球員追夢

華南金控（2880）秉持推廣基層棒球運動的信念及使命，連續19年推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，今年再度攜手台灣世界少棒聯盟協會前往民風淳樸的嘉義縣，透過捐贈球具與舉辦圓夢棒球營，幫助每一位熱愛棒球的小朋友勇敢逐夢。

8日於嘉義縣水上鄉柳林國小棒球場舉行捐贈球具儀式，由柳林國小直笛隊帶來別出心裁的開場演出，歡迎貴賓們的蒞臨，緊接著由華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭，代表捐贈球具予嘉義縣四所學校，分別為柳林國小、秀林國小少棒隊以及民和國中、忠和國中青少棒隊。

陳芬蘭表示，華南金控一直用實際行動來陪伴基層棒球運動的孩子們，每次看到球員在場上拚搏的精神，都深受感動，也因為孩子們對棒球夢想的熱情，「一球圓一夢」才能持續舉辦。華南金控希望讓孩子知道，其實有很多人一直默默支持他們，「一球圓一夢」不只是贊助棒球活動，更是對下一代的一份心意跟承諾。

同日接續舉行圓夢棒球營，邀請柳林國小、秀林國小、和興國小、大同國小及太保國小五所少棒隊，多達100位小球員齊聚歡樂開課，由前職棒球員王霆曜來擔任主教練為小球員們進行授課，本次棒球營分成四大課程，分別是投球、守備、跑壘及打擊，也邀請到出生於嘉義縣之桃猿樂天棒球隊投手蘇俊璋經驗分享。華南金控期許小球員們透過不同教練的教學及現職球員的分享，學習到更多元的棒球技巧去應戰未來的每場球賽。

華南金控長期關懷基層棒球運動發展，「一球圓一夢」棒球計畫除了舉行棒球訓練營等活動外，也長期冠名贊助華南金控盃全國少棒、青少棒錦標賽，並支持國內舉辦世界盃少棒及亞洲盃青少棒賽事，近年更力挺社區棒球運動的全國學生社區棒球大賽、TLLB CUP及LLB中階組亞太區賽事，使每一位熱愛棒球運動的小球員們都有機會登場比賽，落實運動平權，讓棒球成為全民運動。