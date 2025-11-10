快訊

今明鳳凰颱風共伴最劇烈 北部及東半部防致災大雨

台北國際金融博覽會／南山人壽強打長壽商品

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
南山人壽前進2025台北國際金融博覽會，展現充滿溫度的數位體驗。總經理范文偉（中）、資深副總陳維新（左五）、資深副總李淑娟（左七）、副總游乃穎（左八）出席。南山人壽／提供
南山人壽前進2025台北國際金融博覽會，展現充滿溫度的數位體驗。總經理范文偉（中）、資深副總陳維新（左五）、資深副總李淑娟（左七）、副總游乃穎（左八）出席。南山人壽／提供

2025台北國際金融博覽會盛大登場，南山人壽作為永續健康領航者，在台灣邁入超高齡社會之際，以「未來 有備而來」為主題，結合AI科技、保險財務規劃、健康促進行動、失智預防體驗等，帶領民眾搶先體驗百歲人生，提醒民眾及早為自己的百歲人生作好準備，掌握長壽新紅利，讓未來有備而來。

南山人壽本次規劃五大特色展區，包含「美好人生站」、「財務規劃站」、「生活保障站」、「健康守護站」、「失智預防站」，也邀請南山人壽「健康守護圈」合作夥伴一同參展，打造運動體驗區，透過科技儀器即時監測運動數值；此外，展覽特別設計AI模擬參觀者100歲的模樣，並展出「樂活退休規劃機」、「長照準備規劃機」，啟發民眾主動思考期望的退休與長照生活、盤點目前財務狀況、已準備長照預備金等，幫助民眾找出適合自己的財務準備方式，及早布局理想的百歲人生。

南山人壽為國內長照險市占率第一品牌，針對民眾最關注的長照缺口，南山人壽提供多元的長照險商品幫忙補足，長照險設計除了透過「分期給付」機制，以支應長期照顧費用所需，部分商品另有提供身故保障、輕度失智給付，可強化身故以及失智保障。

有鑒於生活習慣與疾病息息相關，為提升民眾的健康風險意識，南山人壽與工研院「健康樂活與智慧醫療照護聯盟」共同發布《2025永續健康白皮書》，揭示國人生活習慣趨勢調查結果，並於本次展覽開放民眾參與問答，鼓勵民眾從日常生活中逐步累積健康資本。

南山人壽調查發現，失智症已超越心血管疾病成為國人最擔憂的疾病之一。南山人壽今年以「守護記憶─關懷失智症」為主題，推出系列活動，包含培訓外籍照護員，提升其對於麥得飲食（MIND Diet）的認識、攜手天主教失智老人基金會推出大腦保健操、舉辦失智關懷音樂會與回憶復刻相片展等，本次也將大腦保健操帶至展場，希望讓更多民眾了解失智症與一般老化不同，健康地邁向百歲人生。

失智症 長照 人生

延伸閱讀

70歲老翁「每天聽音樂」腦袋變靈光 醫曬研究數據：是真的

高雄簽MOU參與全球長壽城市計畫　因應高齡化挑戰

南山人壽創壽險業紀錄 成功定價首檔海外美元次債增發

102歲奶奶長壽靠「每周一次麥當勞」？必吃菜單曝光、醫解析健康秘訣

相關新聞

青安3.0有譜？央行、銀行態度謹慎 行庫憂「吃力不討好」

行政院長卓榮泰上周表示，青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安）現行方式應該檢討，不會以相同方式延長，市場關注新青安明...

冷眼集／青安政策如止痛藥 若常態化…恐沒贏家

「新青安」房貸方案明年七月到期，行政院長卓榮泰上周鬆口表示，不會以相同的方式延長，將設定更周延條件與監管方式，市場解讀新...

銀行業9月底台股帳上利益創高 有助穩淨值與配息

金管會統計，9月底銀行業台股帳上未實現利益衝上4,745億元、連五升再寫新高，穩淨值與配息；壽險業則趁高減碼614億元補...

壽險業連三月買債逾千億元 超越銀行業躍升「買債王」

金管會統計，2025年9月單月金融三業合計買債1,353億元，第3季補債6,586億元寫史上最大單季買債紀錄，全數抵銷第...

國銀攻點數經濟打造生態圈 中信、國泰世華、富邦等加碼回饋

信用卡點數經濟已成顯學，各家銀行紛紛搶進，建立金融生態圈。為了擴大生態圈，銀行業也各出奇招藉由點數回饋機制提升品牌黏著度...

雙11、雙12 促刷優惠大放送

年底百貨周年慶、電商雙11、雙12促銷等活動接連而來，銀行業看好將帶動民間消費成長，簽帳金額可望較去年同期成長二位數。各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。