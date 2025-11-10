快訊

台北國際金融博覽會／台企銀秀金融防詐實力

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台北國際金融博覽會，台灣企銀以「金融防詐，永續未來」為核心主題，打造吸睛、兼具教育性與趣味性的創新展區，副總統蕭美琴（左四）蒞臨展區，由台灣企銀董事長李嘉祥（左三）陪同參觀。台企銀／提供
2025台北國際金融博覽會為期三天圓滿落幕，台灣企銀以「金融防詐，永續未來」為核心主題，透過沉浸式互動體驗與體感遊戲，打造吸睛、兼具教育性與趣味性的創新展區。副總統蕭美琴於昨（9）日特別蒞臨指導，由台企銀董事長李嘉祥接待，並由同仁解說台企銀首創的「SIM卡交換詐欺聯防機制」，展現創新的防詐能量，讓蕭副總統留下深刻印象。

台企銀（2834）將「全民阻詐」列為展覽重點，以生活化的互動防詐遊戲，強化民眾防詐意識。現場由人氣吉祥物「Hokii福企鵝」領軍，帶領民眾「邊玩邊學防詐」，包括「全民阻詐」、「打詐訓練室」、「防詐騙電話亭」及「金安研習營」等體感項目，模擬臨櫃真實情境，讓民眾親身體驗並學習辨識常見詐騙手法，培養快速識破詐騙的能力。

展區現場也向民眾展示各項阻詐作為，除了台企銀攜手中華電信等單位，推出全台首創「SIM卡交換詐欺聯防機制」，其他如臺灣企銀的「資安防護健診」及「安全鎖」等防詐服務也是展覽焦點，全面提升客戶數位資產安全，也獲得參觀民眾的肯定。

活動現場熱鬧非凡，Hokii 3D全息投影與超人氣巨型Hokii福企鵝裝置成為展區熱門打卡點，民眾從互動中輕鬆學習防詐知識，也從中體會台企銀推動「金融防詐、永續金融」的核心精神。

台企銀積極強化資安與防詐機制，建置多層次安全防護架構，包括身分驗證強化、預警監控系統及AI智慧防詐模型，同時推廣金融教育，提升全民防詐意識，截至今年9月底，已舉辦超過238場防詐講座。

未來台企銀將致力打造更安全、永續的金融環境，與全民攜手邁向防詐無憂的美好未來。

