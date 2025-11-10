台北國際金融博覽會／彰銀ChaiBo轉運站吸睛

「2025台北國際金融博覽會」自7日起連續三天於台北世貿一館盛大開展，適逢彰化銀行創立120周年，特別打造以「幸福安養、防詐守護、智慧理財」為核心的主題館「ChaiBo轉運站」，以「Live Well」延伸至全方位服務，協助客戶實現心中美好生活願景，讓幸福順利轉運而至，吸引民眾駐足體驗。

彰化銀行董事長胡光華率領董事會成員、總經理等高階主管親臨現場，參與啟動儀式及體驗活動，並向民眾介紹參展主題等，展區人潮絡繹不絕，氣氛熱烈非凡。

彰銀（2801）表示，主題館由可愛吉祥物「柴寶與金妮」擔任導覽員，藉由同名車站名稱「十分幸福站－安養信託＆安居樂業」、「成功守護站—科技識詐」、「富貴好運站—智慧理財」串聯三大特色展區，引領民眾透過互動遊戲、數位展示與趣味挑戰的體驗活動，呈現彰化銀行在數位轉型、金融教育與服務創新的成果，讓民眾從遊戲中建立正確金融觀念、強化識詐意識並體驗智慧理財等多元金融業務。

在「十分幸福站」中，以信託桌遊裝置「信福柴寶旺旺來」結合教育與娛樂，協助民眾理解信託對資產管理與詐騙防範的重要性；現場也透過模擬居家突發事件的互動裝置，介紹居家綜合保險保障，參觀者可化身「豪宅主人挑戰者」，體驗選擇正確保險方案以守護資產。

「成功守護站」則展出彰化銀行對抗詐騙防護網「反詐守護星行動（Guardian Star）」，以S.T.A.R四大行動（S-Stop阻詐、T-Training識詐、A-AI Fintech防詐、R-Reach out協力）守護金融安全。

而在「富貴好運站」，全新升級的行動網銀「ChaiBo App」成為亮點，整合存款、基金、證券與信用卡等多元金融服務，讓民眾透過趣味拉霸遊戲實際體驗行動網銀的便利操作；彰銀同時展示多款信用卡產品，包括外出消費必備的「My樂現金回饋卡」等，並應用金融科技進行即時風險控管，以確保交易安全。