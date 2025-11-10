台北國際金融博覽會／凱基金打造理財新未來

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
副總統蕭美琴（中）蒞臨凱基金控主題館，由凱基金控副董沈榮津（左三）等長官陪同參觀，並向副總統說明凱基金控防詐成果與全方位理財服務。凱基金控／提供
副總統蕭美琴（中）蒞臨凱基金控主題館，由凱基金控副董沈榮津（左三）等長官陪同參觀，並向副總統說明凱基金控防詐成果與全方位理財服務。凱基金控／提供

台北國際金融博覽會昨（9）日圓滿落幕，凱基金控（2883）今年以「創富未來車站」為主題，集結證券、銀行、人壽、投信等四大子公司，共同打造「KGI 金融特快車」，陪伴民眾搭車啟程，體驗從資產累積、風險轉嫁到財富傳承的一站式金融旅程，搭配特別設計的互動科技與遊戲體驗，翻轉艱澀的金融知識，讓理財變得既輕鬆又有趣，不少民眾直呼，原來理財也可以這麼好玩。

面對日新月異的理財新知與方式，凱基金展區引導參加者，從了解自己的財務性格出發，一步步解鎖投資思路、風險承擔與家庭保障，傳違「理財不只是數字成長，更是協助每個人邁向理想生活起點」的理念。凱基金控副董事長沈榮津表示，凱基金以「ONE KGI」的整合能量與全方位理財視野，展現專屬的創新思維，並以數位創新與使用者體驗出發，不僅守護每一位客戶的金融交易安全，更以帶領客戶邁向更好的未來為己任。

在這趟旅程中，凱基證券化身投資旅程的「智慧服務台」，現場提供民眾台股、美股新知與股利投資等策略。主打「隨身e策略」App，全新整合「即時美股」與「股利再投資」等功能，並搭配「我要ETF投資」心法，協助投資人掌握市場脈動。

凱基銀行變身「VIP售票中心」，推出四大主題旅程，分別有「精緻奢華旅」，專為高資產家族打造完整財富管理服務；「太空玩家行」是以全台首張結合加密貨幣回饋的「幣享卡」；「出國血拼遊」則與Thunes合作，打造便捷快速的跨境支付；「AI放心趣」運用AI偵測技術守護全民資產安全。

凱基人壽成為旅途的「溫暖轉運站」，以「We Share We Link」精神，陪伴每位旅客安心前行並量身打造專屬的保險藍圖。

凱基投信今年推出「凱基雙核收息債股平衡ETF基金」（00981T），與「凱基美國Top股債平衡 ETF基金」（00980T），以多元資產配置策略，展現持續創新的ETF商品。

