雙11、雙12 促刷優惠大放送

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

年底百貨周年慶、電商雙11、雙12促銷等活動接連而來，銀行業看好將帶動民間消費成長，簽帳金額可望較去年同期成長二位數。各家銀行也紛紛祭出信用卡優惠，最高享28%回饋。

北富銀表示，受惠於消費者集中採購及節慶消費熱潮，預估簽帳有望達成雙位數成長，展現年底消費動能。富邦全信用卡於指定電商消費達檻且完成登錄享最高16%刷卡金回饋。

國泰世華銀指出，該行長期經營網購主要電商，同時推出合作檔期促刷優惠，客戶用卡黏著度高，今年雙11檔期簽帳可望較去年同期成長二位數。

台新銀表示，該行把握商機在雙11推出八家熱門網購優惠，搭配台新Richart卡「數趣刷」最高3.3%助攻，刷卡金額樂觀預估年成長10%；中信銀指出，於蝦皮、momo、PChome刷中信卡單筆分期並完成登錄，享最高2,600元刷卡金回饋；玉山銀推出「玉山雙11 超級樂購節」活動，使用玉山Unicard享專屬加碼優惠。

雙11 電商 玉山

相關新聞

青安3.0有譜？央行、銀行態度謹慎 行庫憂「吃力不討好」

行政院長卓榮泰上周表示，青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安）現行方式應該檢討，不會以相同方式延長，市場關注新青安明...

冷眼集／青安政策如止痛藥 若常態化…恐沒贏家

「新青安」房貸方案明年七月到期，行政院長卓榮泰上周鬆口表示，不會以相同的方式延長，將設定更周延條件與監管方式，市場解讀新...

銀行業9月底台股帳上利益創高 有助穩淨值與配息

金管會統計，9月底銀行業台股帳上未實現利益衝上4,745億元、連五升再寫新高，穩淨值與配息；壽險業則趁高減碼614億元補...

壽險業連三月買債逾千億元 超越銀行業躍升「買債王」

金管會統計，2025年9月單月金融三業合計買債1,353億元，第3季補債6,586億元寫史上最大單季買債紀錄，全數抵銷第...

國銀攻點數經濟打造生態圈 中信、國泰世華、富邦等加碼回饋

信用卡點數經濟已成顯學，各家銀行紛紛搶進，建立金融生態圈。為了擴大生態圈，銀行業也各出奇招藉由點數回饋機制提升品牌黏著度...

