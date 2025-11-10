雙11、雙12 促刷優惠大放送
年底百貨周年慶、電商雙11、雙12促銷等活動接連而來，銀行業看好將帶動民間消費成長，簽帳金額可望較去年同期成長二位數。各家銀行也紛紛祭出信用卡優惠，最高享28%回饋。
北富銀表示，受惠於消費者集中採購及節慶消費熱潮，預估簽帳有望達成雙位數成長，展現年底消費動能。富邦全信用卡於指定電商消費達檻且完成登錄享最高16%刷卡金回饋。
國泰世華銀指出，該行長期經營網購主要電商，同時推出合作檔期促刷優惠，客戶用卡黏著度高，今年雙11檔期簽帳可望較去年同期成長二位數。
台新銀表示，該行把握商機在雙11推出八家熱門網購優惠，搭配台新Richart卡「數趣刷」最高3.3%助攻，刷卡金額樂觀預估年成長10%；中信銀指出，於蝦皮、momo、PChome刷中信卡單筆分期並完成登錄，享最高2,600元刷卡金回饋；玉山銀推出「玉山雙11 超級樂購節」活動，使用玉山Unicard享專屬加碼優惠。
