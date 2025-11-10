國銀攻點數經濟打造生態圈 中信、國泰世華、富邦等加碼回饋

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
信用卡點數經濟已成顯學，各家銀行紛紛搶進，建立金融生態圈。信用卡示意圖。圖／AI生成

信用卡點數經濟已成顯學，各家銀行紛紛搶進，建立金融生態圈。為了擴大生態圈，銀行業也各出奇招藉由點數回饋機制提升品牌黏著度。

除了國泰世華銀行「小樹點」、台新銀行「台新Point」、玉山銀行「e point」之外，中國信託攜手統一企業集團，強化OPENPOINT點數生態圈，而北富銀也規劃最快於明後年推出集合所有集團生態圈的一張「富邦集團信用卡」，以點數「富邦點（暫訂）」來連結整體生活金融。

金管會統計，截至2025年8月底，32家信用卡發卡機構的總流通卡數約6,015萬張。而前五大發卡行包括中信銀、國泰世華銀、北富銀、玉山銀、台新銀等發卡量大約占六到七成，其中高達九成都是點數回饋。而據市場資訊推估，在台灣超過半數的人持有各種點數，每年點數發行金額超過500億元。

台北富邦銀行瞄準點數經濟，期盼打造國內最大規模的金融與生活點數生態圈，總經理郭倍廷指出，全台灣至少有1,200萬至1,300萬的台灣民眾是富邦集團客戶，未來希望推出集合所有集團生態圈的一張「富邦集團信用卡」，以點數「富邦點（暫訂）」來連結整體生活金融，讓集團內會員可在富邦銀行、富邦人壽與 momo購物等平台間共用點數，預計最快明年底、後年初有機會問世。

國泰世華銀CUBE信用卡提供指定消費最高3.3%「小樹點」回饋，除了可即時折抵部份消費，更可超值兌換專屬商品；同時，小樹點兌換選項已延伸至各式服務與展演活動。

中信銀行則在2022年7月加入戰局，其推出1點等於1元的「中信點」。此外，中信銀今年9月宣布攜手統一企業集團，推出「中國信託uniopen聯名卡」，整合統一企業集團旗下30個品牌場域，除了可享 OPENPOINT 3%回饋，更創新導入「品牌數加乘回饋」機制，每增加一個集團品牌消費，當月指定消費加碼回饋1% OPENPOINT，發揮更多「母雞帶小雞」效果。

台新銀行主打台新Point的點數制，喊出1點至少1元，將發揮每年相當於百億元價值的點數經濟。而在台新新光金控合併後，推出全新「台新Richart卡」，整合五大熱門信用卡，支援七大回饋方案，最高享3.8%回饋。玉山銀行也推出「玉山 Unicard」，標榜1點等於1元的e point回饋。

