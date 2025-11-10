快訊

今明鳳凰颱風共伴最劇烈 北部及東半部防致災大雨

台壽倡議永續 力挺生物多樣性

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台灣人壽守護生物多樣性，圖左至右為台灣人壽董事長許舒博、台北市副市長張溫德、台北市市立動物園園長朱孝芬、台灣人壽總經理莊中慶共同倡議生態永續。 台灣人壽／提供
台灣人壽守護生物多樣性，圖左至右為台灣人壽董事長許舒博、台北市副市長張溫德、台北市市立動物園園長朱孝芬、台灣人壽總經理莊中慶共同倡議生態永續。 台灣人壽／提供

台北市立動物園復育瀕危物種穿山甲逾30年，是台灣第一個具世代繁殖穿山甲的動物園，「護甲」基地名揚國際已成台灣驕傲。「這是穿莓，這是牠的小孩梅寶」、「牠們有殼耶，會變硬嗎」大小朋友緊貼玻璃窗，對Q萌的穿山甲充滿好奇。台灣人壽連續三年在動物園辦健走，就是期望以最生活化的健走結合園區生態教育，強化國人保育意識，共同為瀕危物種永續保險，讓生物多樣性真正代代相傳。

搶救瀕危物種，復育腳步必須超越滅絕的速度，亟需企業和全民應援相挺，台灣的穿山甲生存壓力主要來自遊蕩犬隻的攻擊，造成穿刺傷害，其他威脅還包括野外獸鋏陷阱傷害、車輛路殺等。2024年台灣人壽創保險業先例投入動物園「穿山甲認養計畫」，這一年來動物園救傷收容二隻穿山甲，並成功繁衍二隻穿山甲寶寶。

新收容前肢肩胛部骨折的穿山甲「小太陽」，吻部周圍鱗片因神似孩童畫筆下的太陽而取名，儘管前肢殘缺仍充滿活力，多次攀上園內棲架與巢箱，堅韌與適應力讓照養團隊深受感動，期望小太陽的故事讓更多民眾關注野生穿山甲生存危機與挑戰。

祖孫三代健走不僅是家庭團聚日，更是全民永續共學日、多元教育平台，台灣人壽攜手跨產業永續夥伴參與，倡議循環永續的REWOOD木酢達人，將修枝木料炭化製成除濕包、炭盆栽，退役球棒變身永續家具；健走更響應環境部「奉茶行動」設置多處補水站，鼓勵民眾自備環保水杯落實「喝水零廢」，大家也樂意為地球減塑減碳盡一份心力。

台灣人壽秉持母公司中信金控「永續金融先行者」使命，帶頭維護生物多樣性，今年投入棲地治理，擴大力挺台江國家公園保育兇狠圓軸蟹及瀕危物種黑面琵鷺，並號召公司志工移除「植物殺手」小花蔓澤蘭，再精煉製成友善環境的永續用品，從南到北以具體行動發揮永續金融影響力，讓無價的地球寶藏生生不息。

動物園 健走 台灣人壽

延伸閱讀

北市動物園添3救傷石虎 籲遊客安靜觀察勿打擾

中國最寒酸動物園在貴州？70歲老園長苦守：餓自己也不能餓到動物

新竹動物園「免費入園」最後2天！「拍照打卡」免門票 參與活動再抽「動物園認養卡、Love Nature品牌好禮」

榮登動物園第一人！阿龔揭蘇打綠內幕「不能帶回家」

相關新聞

青安3.0有譜？央行、銀行態度謹慎 行庫憂「吃力不討好」

行政院長卓榮泰上周表示，青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安）現行方式應該檢討，不會以相同方式延長，市場關注新青安明...

冷眼集／青安政策如止痛藥 若常態化…恐沒贏家

「新青安」房貸方案明年七月到期，行政院長卓榮泰上周鬆口表示，不會以相同的方式延長，將設定更周延條件與監管方式，市場解讀新...

銀行業9月底台股帳上利益創高 有助穩淨值與配息

金管會統計，9月底銀行業台股帳上未實現利益衝上4,745億元、連五升再寫新高，穩淨值與配息；壽險業則趁高減碼614億元補...

壽險業連三月買債逾千億元 超越銀行業躍升「買債王」

金管會統計，2025年9月單月金融三業合計買債1,353億元，第3季補債6,586億元寫史上最大單季買債紀錄，全數抵銷第...

國銀攻點數經濟打造生態圈 中信、國泰世華、富邦等加碼回饋

信用卡點數經濟已成顯學，各家銀行紛紛搶進，建立金融生態圈。為了擴大生態圈，銀行業也各出奇招藉由點數回饋機制提升品牌黏著度...

雙11、雙12 促刷優惠大放送

年底百貨周年慶、電商雙11、雙12促銷等活動接連而來，銀行業看好將帶動民間消費成長，簽帳金額可望較去年同期成長二位數。各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。