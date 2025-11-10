台壽倡議永續 力挺生物多樣性

台北市立動物園復育瀕危物種穿山甲逾30年，是台灣第一個具世代繁殖穿山甲的動物園，「護甲」基地名揚國際已成台灣驕傲。「這是穿莓，這是牠的小孩梅寶」、「牠們有殼耶，會變硬嗎」大小朋友緊貼玻璃窗，對Q萌的穿山甲充滿好奇。台灣人壽連續三年在動物園辦健走，就是期望以最生活化的健走結合園區生態教育，強化國人保育意識，共同為瀕危物種永續保險，讓生物多樣性真正代代相傳。

搶救瀕危物種，復育腳步必須超越滅絕的速度，亟需企業和全民應援相挺，台灣的穿山甲生存壓力主要來自遊蕩犬隻的攻擊，造成穿刺傷害，其他威脅還包括野外獸鋏陷阱傷害、車輛路殺等。2024年台灣人壽創保險業先例投入動物園「穿山甲認養計畫」，這一年來動物園救傷收容二隻穿山甲，並成功繁衍二隻穿山甲寶寶。

新收容前肢肩胛部骨折的穿山甲「小太陽」，吻部周圍鱗片因神似孩童畫筆下的太陽而取名，儘管前肢殘缺仍充滿活力，多次攀上園內棲架與巢箱，堅韌與適應力讓照養團隊深受感動，期望小太陽的故事讓更多民眾關注野生穿山甲生存危機與挑戰。

祖孫三代健走不僅是家庭團聚日，更是全民永續共學日、多元教育平台，台灣人壽攜手跨產業永續夥伴參與，倡議循環永續的REWOOD木酢達人，將修枝木料炭化製成除濕包、炭盆栽，退役球棒變身永續家具；健走更響應環境部「奉茶行動」設置多處補水站，鼓勵民眾自備環保水杯落實「喝水零廢」，大家也樂意為地球減塑減碳盡一份心力。

台灣人壽秉持母公司中信金控「永續金融先行者」使命，帶頭維護生物多樣性，今年投入棲地治理，擴大力挺台江國家公園保育兇狠圓軸蟹及瀕危物種黑面琵鷺，並號召公司志工移除「植物殺手」小花蔓澤蘭，再精煉製成友善環境的永續用品，從南到北以具體行動發揮永續金融影響力，讓無價的地球寶藏生生不息。