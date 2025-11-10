台壽祖孫三代健走 回響熱

台灣人壽「祖孫三代健走」8日於台北市立動物園登場，公益大使阿Ken、應援隊長台灣阿龍與中信兄弟棒球隊球員徐紹予與黃鈞聲、台中台壽霸龍成棒隊球員林哲佑與楊正宇、中信飛牡蠣電競戰隊選手徐士傑與沈宗樺、Passion Sisters啦啦隊，陪伴2,000名大小朋友走出健康。

「祖孫三代健走」每年以健走家庭團聚日創造珍貴的跨世代暖心回憶，14年來足跡遍及全台，累計已走出約44萬公里，相當繞台灣約396圈。

「祖孫三代健走」連續三年在動物園舉行，台北市副市長張溫德肯定台灣人壽透過健走倡議生態教育、累積全民健康資產。台灣人壽董事長許舒博表示，台灣人壽與母公司中信金控長期投入公益、推廣跨世代健康自主管理，期盼透過祖孫三代健走讓健康、生態永續成為「家」在一起的力量。健走亦結合生態守護啟動儀式，台灣人壽董事長許舒博、總經理莊中慶與副市長張溫德、台北市立動物園園長朱孝芬手舉中信金控認養保育的穿山甲、黑面琵鷺圖牌，象徵官企力挺生態永續、健康共好的決心。

今年健走不僅安排「台灣動物區」專場生態導覽，還行經極度瀕危物種「斑哥羚羊區」，期望有更多民眾關注珍稀物種。公益大使阿Ken身兼健走活動主持人，看到許多民眾攜家帶眷參與，大讚祖孫三代健走非常有意義，還一度「導演魂」爆發，指導民眾如何拍照取景，直呼下次想揪爸爸媽媽一起來動物園健走。中國信託集團吉祥物台灣阿龍、小翔、Thunder和小火子每年陪伴祖孫三代共度健走家庭團聚日，與阿Ken一搭一唱逗樂全場。

今年健走有150位公益夥伴同行，其中最高齡是文山老人服務中心84歲的夏奶奶，在台灣人壽志工陪伴下享受漫步動物園的時光；還有「1919中華基督教救助協會」陪讀班、「南港久如社區發展協會」小朋友們，以及「新北市智障者家長協會」慢飛天使都來動物園到此一「走」，領隊林女士感謝台灣人壽邀請慢飛天使們健走，提供他們出遊兼運動、走入人群的機會。

健走活動也設置六大知識關卡，台灣人壽「防詐特攻隊」攜手中國信託銀行、台北市文山一分局共同宣導反詐；台灣人壽「健康樂活管家」平台「守護時光計畫」，提供失智衛教、聽力檢測，寓教於樂讓民眾了解「聽力健康」與「失智」的關聯性，把「預防」觀念帶進生活；中國信託產險分享車險保障資訊，讓開車安全安心上路；中國信託反毒教育基金會仿真毒品氣味體驗，傳授民眾識毒反毒、遠離毒害。

台灣人壽「祖孫三代健走」倡議全齡健康自主管理，更透過闖關互動提升民眾金融保險、失智預防、防詐反毒識能，讓健走活動不僅是家庭團聚日，更是年度跨世代永續共學日，未來將持續透過「家」在一起的力量，幫助全民加值永續健康資產。