中職／奪冠對考慮換帥不是0影響 桃猿領隊強調：雙方合意的結果

好不容易瘦回4字頭！泫雅辣登澳門「唱到一半當場昏倒」

台企銀金融博覽會秀防詐實力 蕭美琴蒞臨指導

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
副總統蕭美琴（左四）蒞臨台北國際金融博覽會台企銀展區，由台企銀董事長李嘉祥（左三）陪同參觀。台企銀／提供
副總統蕭美琴（左四）蒞臨台北國際金融博覽會台企銀展區，由台企銀董事長李嘉祥（左三）陪同參觀。台企銀／提供

2025台北國際金融博覽會為期三天落幕，台企銀以「金融防詐，永續未來」為核心主題，透過沉浸式互動體驗與體感遊戲，打造吸睛、兼具教育性與趣味性的創新展區。副總統蕭美琴今（9）日特別蒞臨指導，由台企銀董事長李嘉祥接待，並由同仁解說台企銀首創的「SIM卡交換詐欺聯防機制」，展現創新的防詐能量，讓蕭美琴留下深刻印象。

台企銀將「全民阻詐」列為展覽重點，以生活化的互動防詐遊戲，強化民眾防詐意識。現場由人氣吉祥物「Hokii福企鵝」領軍，帶領民眾「邊玩邊學防詐」，包括「全民阻詐」、「打詐訓練室」、「防詐騙電話亭」及「金安研習營」等體感項目，模擬臨櫃真實情境，讓民眾親身體驗並學習辨識常見詐騙手法，培養快速識破詐騙的能力。

展區現場也向民眾展示各項阻詐作為，除了台企銀攜手中華電信等單位，推出全台首創「SIM卡交換詐欺聯防機制」，其他如台企銀的「資安防護健診」及「安全鎖」等防詐服務也是展覽焦點，全面提升客戶數位資產安全，也獲得參觀民眾的肯定。活動現場熱鬧非凡，Hokii 3D全息投影與超人氣巨型Hokii福企鵝裝置成為展區熱門打卡點，民眾從互動中輕鬆學習防詐知識，也從中體會臺灣企銀推動「金融防詐、永續金融」的核心精神。

台企銀積極強化資安與防詐機制，建置多層次安全防護架構，包括身分驗證強化、預警監控系統及AI智慧防詐模型，同時推廣金融教育，提升全民防詐意識，截至今年9月底，已舉辦超過238場防詐講座。未來臺灣企銀將致力打造更安全、永續的金融環境，與全民攜手邁向防詐無憂的美好未來。

台企銀 詐騙 蕭美琴

相關新聞

蕭美琴現身金融博覽會 新壽董座魏寶生介紹台新新光智慧金融新應用

2025金融博覽會9日進入最後一天，台新新光金控以「未來金融城市 智慧前行」為主題，在台北世貿一館打造結合科技、創新與永...

富邦金控以自願性碳權支持田中馬拉松 打造永續賽事新典範

號稱台灣最富人情味、最好吃的「台灣米倉田中馬拉松」9日於彰化縣田中鎮盛大登場，吸引國內外跑者熱情參與。富邦金控自2020...

台新新光金參與2025金融博覽會 結合AI、AR

台新新光金控於2025年11月7日至9日盛大參與台北國際金融博覽會，以「台新新光 未來金融城市 智慧前行，一同邁向未來式...

蕭美琴現身金融博覽會 中國信託展區體驗「AI信用卡秘書」智能服務

中信金控參與為期三天的2025台北國際金融博覽會，展示10項創新金融應用。蕭美琴副總統9日特別蒞臨指導，由中國信託商業銀...

匯市最前線／台幣30.8~31.2元波動

新台幣上周五（7日）收盤貶破31元整數大關以31.045元收盤，寫逾半年收盤新低。

富邦金加速邁向全員 AI

富邦金控積極擁抱AI，今年7月組成「生成式AI應用推動團隊」，號召富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信五...

