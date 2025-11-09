「重啟高雄 亞灣金融新錢力」 中國信託證券高雄分公司煥新登場

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著亞灣區成為南台灣金融創新的新重鎮，中國信託證券高雄分公司以全新形象正式啟動，11月11日下午2時至4時30分 舉辦「重啟高雄．亞灣金融新錢力」感恩茶會，邀請各界貴賓齊聚一堂，共同見證高雄金融新紀元的到來。

亞灣區是高雄市智慧城市與海洋經濟雙軌並進的核心，也是未來南台灣金融科技聚落的關鍵據點。中國信託證券期盼藉由亞灣區在資本市場與產業結構轉型的潛力，結合煥新據點，深化在地服務，打造「金融創新 × 城市永續 × 投資共榮」的三贏新格局。

為慶祝高雄分公司重新啟航，中國信託證券高雄分公司將於11日起連續舉辦一系列「投資展望說明會 — Welcome Back! A Fresh Start 為您投資的每一步加值」，邀請多位重量級講師分享從全球市場趨勢到生活理財的新觀點，包括日本商社投資機會、第4季全球投資展望、亞灣區投資契機及被動收入策略等主題，內容豐富多元。

中國信託證券表示，高雄正站上亞灣金融浪潮的起點，未來將持續深耕地方，攜手企業與投資人共同創造高雄金融新價值，為城市注入持續成長的「新錢力」。本次每場講座名額僅限40人，採精緻尊榮互動形式，讓參與者能更近距離地與專業團隊交流，並獲得專屬的投資啟發。

中國信託證券強調，高雄分公司Reopen不僅象徵中國信託品牌於在地服務上的再出發，更是藉由感恩茶會與系列專業講座，將品牌價值與服務承諾具體呈現，展現陪伴客戶共同迎向財富未來的決心。誠摯邀請投資人蒞臨參與活動，共同見證高雄分公司乘亞灣區到來的煥新啟航，探索未來投資新契機。後續活動詳情請關注中國信託證券官網(https://www.ctbcsec.com)或臉書「中國信託證券亮點讚(https://ctbcsec.tw/fb_offical/news)」。

