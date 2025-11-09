蕭美琴副總統親臨中信展區 體驗「AI信用卡秘書」智能

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中信金控參與為期三天的2025台北國際金融博覽會，展示10項創新金融應用。蕭美琴副總統今（9）日特別蒞臨指導，由中信銀行個人金融執行長楊淑惠、中國信託金控證券事業長張浴澤、資訊最高主管賈景光等主管接待，體驗中國信託首創的「AI信用卡秘書」的智能服務。

在中國信託同仁引導介紹下，蕭美琴副總統深入了解「AI信用卡秘書」的多元功能，中國信託應用生成式人工智慧（Generative Artificial Intelligence, Gen AI），讓客戶可依自身需求獲得專屬信用卡用卡攻略，讓蕭美琴副總統留下深刻印象。中信金控資訊最高主管賈景光補充，「AI信用卡秘書」不僅能比對不同卡片權益與商店優惠，亦可統計花費明細並提供用卡建議，並依據民眾的消費習慣，主動偵測潛在刷卡交易風險，提醒民眾進行交易確認，保障消費者的用卡安全。

中信金控本次以「智能引領　打造金融新航線」為主軸，展示銀行、人壽、證券、投信等子公司的創新金融應用，除了「AI信用卡秘書」，更展出如「AI智能防詐ATM」、「智能分行服務生態圈」、「金融履歷」等數位金融服務，三日共吸引近萬人次親臨中國信託展區，體驗最便捷、最有溫度的創新金融服務。

