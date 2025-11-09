蕭美琴現身金融博覽會 新壽董座魏寶生介紹台新新光智慧金融新應用

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
副總統蕭美琴（中）特別蒞臨「金融博覽會」台新新光金控展區，並與新光人壽董事長魏寶生（左）一同合影。台新新光金控／提供
副總統蕭美琴（中）特別蒞臨「金融博覽會」台新新光金控展區，並與新光人壽董事長魏寶生（左）一同合影。台新新光金控／提供

2025金融博覽會9日進入最後一天，台新新光金控以「未來金融城市 智慧前行」為主題，在台北世貿一館打造結合科技、創新與永續概念的沉浸式展區，呈現智慧金融的最新應用與發展趨勢。副總統蕭美琴今日出席「金融博覽會」，特別參觀台新新光金控展區，由新光人壽董事長魏寶生陪同導覽。魏寶生向副總統介紹展區設計理念與AR理財體驗區特色，並說明金融機構如何運用科技創新推動智慧金融與永續發展，同時強化金融安全與提升民眾理財體驗。

現場展區以「金融防詐」、「退休理財」及「永續金融」三大主題為核心呈現：首先，在「金融防詐區」，以「守護財富、識破詐騙」為主軸，結合AI智能辨識ATM與「新光165防詐挑戰」互動遊戲，讓民眾從趣味體驗中學習防詐技巧，強化金融安全意識。其次，「退休理財區」運用AR科技打造沉浸式模擬情境，民眾可配戴AR眼鏡進入虛實融合的退休情境，並藉由測驗與遊戲深化對理財規劃的理解。最後，「永續金融區」以「台新Point」串聯綠色消費，展示全新改版的兌點功能與綠生活商城精選推薦，鼓勵民眾以日常行動實踐永續生活。

此外，主舞台每日下午1時至4時半舉行「塔臺集會」系列活動，內容結合互動體驗與知識交流，吸引民眾熱情參與。參展者只要完成LINE集章任務後，即可兌換紀念禮品，現場人潮踴躍，氣氛熱絡。

台新新光金控秉持「認真、創新、永續」精神，持續以科技驅動金融服務升級，打造安全、便利又永續的智慧金融城市。展期至今日截止，民眾可把握最後機會前往體驗AI防詐、AR理財與綠色金融的最新應用。

