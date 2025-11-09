聽新聞
觀察站／AI風控成金融獵巫 無辜民眾受害

聯合報／ 本報記者王駿杰

台灣今年每月詐騙受理案件最高已衝破一萬六千多件，一月至十月每月累計財損金額介於六十億元至九十多億元，數字怵目驚心，也反映政府「打詐國家隊」失靈，不得已只能在金管會主導下，由金融機構祭出「ＡＩ鷹眼」應戰，強化高風險帳戶控管。這場以科技為名的打詐防堵，卻因ＡＩ風控矯枉過正，引發社會「金融排斥」危機，讓無辜民眾成為政府打詐政策下的無聲受害者。

銀行配合金管會要求，運用ＡＩ技術調高風控機制，希望提升防詐效率，此舉立意良善，能及時攔阻可疑資金，維護金融秩序。然而，ＡＩ依舊僅是工具，非萬靈丹，當大批程式碼面對複雜多變的人性與生活場景時，換來的就是寧可錯殺也不放過的「金融獵巫行動」。

社會充斥大量「帳戶遭鎖」求助文，受害者涵蓋零工經濟者、高頻交易者與不諳數位操作的中高齡長者，這些族群的帳戶應用方式符合「快進快出、多筆小額、使用閒置用戶頭」等模式，恰巧遭ＡＩ偵測鎖定，這些人並非詐騙集團，卻被系統貼上「異常」標籤，提款、轉帳甚至網路銀行功能受限，生活立即受衝擊。

台灣向來以科技實力自詡，在面對內部的社會治理挑戰時，政府與金融機構的應對方式卻顯得粗糙且缺乏彈性。金融業與政府部門合作為打詐而成立的「鷹眼識詐聯盟」，體現公私部門聯手打擊犯罪的決心。但當打詐的利劍指向無辜的民眾，社會必須嚴肅反思，難道身為科技大國，就只能拿出這種「一刀切」的管制手段嗎？

面對社會輿論與立委質疑，金管會已要求銀行提出改善方案，亡羊補牢後，制度能否真正落實，仍需時間觀察。

打詐是全民共識，但ＡＩ防詐若無「人性化」與「包容性」設計，可能將日常金融生活化為高風險場域，形成制度性排除。科技防詐與公民金融權益間，必須審慎考量制度公平與金融包容性，唯有兼顧效率權益，ＡＩ防詐才能真正成為維護社會信任與金融正義的制度支柱。

