防誤鎖帳戶 立委：應建立快速「解鎖」機制

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰黃羿馨／新竹報導

為打擊詐騙，銀行祭出ＡＩ防詐系統，調高帳戶風控機制，卻也引發不少民怨。警察大學警察政策研究所所長許福生認為，如果機制缺乏彈性與人性，過度依賴ＡＩ模型判斷，反而可能傷害正當用戶，甚至助長非法金流轉向地下管道。陽明交大法律學者林志潔則呼籲民眾理解並配合，以降低金流風險。

立院經濟委員會召委楊瓊瓔指出，銀行應在打詐與保障金融使用權間取得平衡，建立透明申訴與快速解鎖機制，避免讓「防詐工具」成為新的社會風險來源。

許福生強調，ＡＩ打詐本意是「防止民眾受騙、守住金融秩序」，強化防詐力道，但若系統設定過於敏感、偽陽性比率增加，恐導致誤鎖合法用戶，使民眾帳戶遭凍結、無法正常交易，反而對一般使用者造成困擾。

許福生建議，唯有在技術效率與制度公平間取得平衡，透過透明機制與包容性設計、依風險分數採取不同限制措施、高風險行為由ＡＩ判斷後需有人工覆核方能凍結，並建立快速救濟與申訴平台，ＡＩ打詐才能真正成為維護金融正義的工具，而非造成另類排除的新風險。

