金管會：帳戶被凍 直接臨櫃處理
銀行利用人工智慧（ＡＩ）篩選可疑交易，卻因為誤判而凍結客戶帳戶，引發民怨。金管會銀行局表示，民眾有遇到帳戶被凍結，最快的解決辦法還是直接到銀行臨櫃處理，若有閒置帳戶需要動用，最好也先知會銀行註記，可避免後續麻煩。
目前層出不窮的「誤殺」事件，確顯示出當前金融業所使用的ＡＩ防詐模型有必要精進，來改善誤判率。
玉山銀行主管坦言，在ＡＩ模型的運用上，的確可能因數據不足或過度敏感而產生高誤報率，導致無辜用戶被誤判、帳戶遭凍結，但以目前各銀行的情況來看，ＡＩ模型對於自家客戶資料在阻詐、設控等相關的研判、使用，已經用到極限了，接下來恐怕需要更多非自家銀行資料的加入、佐證，才能把ＡＩ模型調教得更好，發揮更精確的研判效果，而向外取材借鏡資料，也必須把握「經濟實惠，而且快速有效」的原則，否則只是白花費一大筆經費，但成效卻比想像中有限。
不少銀行私下也指出，很多分行向總行求援，客戶硬逼著銀行來解控，結果總行一把鎖控戶解掉的結果，就是該帳戶沒多久馬上變成「警示戶」。
銀行局主秘周正山表示，警示帳戶的數量從過去每月增加二、三千戶，到今年六月增速已經明顯和緩，且九月首次出現負成長，官員表示，觀察到成長曲線已經下彎，九月更是明確負成長，這是樂見的現象。
