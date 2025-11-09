帳戶被凍結民眾氣炸咆哮 銀行員有苦難言

詐騙猖獗，國銀為打詐啟用ＡＩ系統偵測加速凍結帳戶嚴重擾民，銀行從業人員透露，銀行並非惡意鎖帳，而是面臨極高法遵壓力。因此，銀行風控系統往往會「過度反應」，將風險等級調到最高，以系統自動化取代人為判斷，這也導致第一線行員陷入「獵巫」困境，有苦難言。

新竹郵局營業管理科指出，因詐騙猖獗，警政署與金管會要求各金融機構協力防堵，郵局也啟動異常帳戶監控機制，透過資訊系統與ＡＩ設定異常表徵，如長期未使用、可疑資金流動等，會自動篩選疑似高風險帳戶列入控管，但畢竟是系統篩選，還是會有誤差，只要本人臨櫃說明用途，經研判屬正常交易，便會立即解除管制恢復使用。

營管科人員坦言，確實有民眾因帳戶被凍結情緒激動甚至咆哮，員工也感到無奈，但仍會以同理心和耐心面對，仍呼籲外界理解金融機構的苦衷，畢竟最終目的是要守護全民財產安全，未來也會持續優化系統與人工複核，讓誤判情形逐步減少。

營管科表示，雖然部分帳戶被誤判，但阻詐整體成效明顯，警示帳戶明顯下降，金管會今年也要求各金融機構的警示帳戶數須比去年減半。

不過，這類示警仍讓第一線銀行行員充滿壓力，因為若被金管會認定防詐不力，將面臨重罰，衍生「合規要求」與「服務人情」的衝突，成為政策與民怨之間的夾心餅乾，面對規定要求與民怨，甚至有同事壓力大到「鬼剃頭」，只希望政府能有更完善的對策。