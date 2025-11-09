富邦金加速邁向全員 AI

富邦金控（2881）積極擁抱AI，今年7月組成「生成式AI應用推動團隊」，號召富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信五家子公司參與，至今已有近20個專案開發中，應用場景包含員工助手、各類虛擬助手及各式作業流程輔助，持續朝全員AI目標加速邁進。

富邦人壽積極導入生成式AI技術，全面優化保險流程，從營運效率到客戶互動，展現數位轉型成果，開創智慧保險新格局。在內部作業方面，升級「核保智能助理」，運用生成式AI自動摘要病歷文件，成功將單件核保時間從50分鐘縮短至25分鐘。另外，「AI職業代碼推薦系統」自2023年上線以來，已處理逾120萬件保單，推薦成功率達九成。

台北富邦銀行2021年起建置AI智能語音客服平台，整合理財、消費金融業務，目前全行逾八成客服由AI自動處理；北富銀AI語音系統每月處理各類語音通話達56萬通，相當於一支約145人服務團隊；網頁文字對答服務量更高達每月90萬人次，服務滿意度達93%。

未來北富銀將持續深化AI應用，結合大數據與智慧決策，打造兼具溫度與效率的金融服務，落實公平待客，引領金融產業升級轉型。

富邦產險持續以創新科技引領服務升級，運用AI語音機器人全面強化0800客服專線效能，截至今年9月AI語音接聽比例已突破70%，每日平均減輕約31位客服人力負擔。今年8月，富邦產險再度領先業界啟用「智能電訪」功能，客戶可透過AI語音自動完成網路投保、簽單要保、保單批改等法規必要電訪流程，從名單產製、語音撥打到結果註記全程自動化，服務效率與準確度全面提升。

今年起富邦證券運用生成式AI與大型語言模型，重新建構智能客服語意辨識與理解能力，使系統從聽懂問題進化為理解需求，實現由被動回應到主動應對的躍升。

此外，富邦證券即將推出AI PRO智能交易App，內建AI投資助理，提供投資相關問答服務，還能依據投資人偏好，推送投資人感興趣的個股與投資策略等資訊，展現富邦證券在AI應用的領先優勢。