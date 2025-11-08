華南金棒球夢19年不斷 送愛嘉義助百名少棒追夢

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

華南金控（2880）持續以行動支持台灣基層棒球發展，旗下公益品牌「一球圓一夢」計畫今年邁入第19年，今8日與臺灣世界少棒聯盟協會攜手，前進嘉義縣水上鄉柳林國小，捐贈球具並舉辦圓夢棒球營，陪伴地方小球員追逐夢想。

活動現場由柳林國小直笛隊熱情開場，迎接貴賓與球員。華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭代表捐贈球具，受贈學校包括柳林國小、秀林國小、民和國中及忠和國中等四所棒球隊。

陳芬蘭表示，華南金控長年用實際行動支持基層棒球，每當看到孩子在場上揮汗拚戰，都讓她深受感動，也因為孩子們對棒球的熱情，才讓「一球圓一夢」能走過近二十年。「這不只是贊助，而是一份對下一代的承諾與鼓勵，讓他們知道有許多人在背後支持他們的夢。」

隨後登場的圓夢棒球營，邀集柳林、秀林、和興、大同與太保國小共五支少棒隊、逾百名小球員參與。營隊特別邀請前職棒球員王霆曜擔任主教練，規劃投球、守備、跑壘及打擊等四大課程，並由嘉義出身的樂天桃猿投手蘇俊璋現身分享經驗，現場氣氛熱烈。

華南金控指出，「一球圓一夢」不僅舉辦棒球營，更長期冠名贊助華南金控盃全國少棒、青少棒錦標賽，支持世界盃少棒及亞洲盃青少棒賽事，近年也投入社區棒球發展，協助學生社區棒球大賽、TLLB CUP與LLB亞太區賽事，讓更多孩子有機會踏上球場、實現運動夢想，落實運動平權精神。

