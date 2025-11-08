虛擬資產專區首度登場金博會 合法業者教民眾安全投資

台灣虛擬資產合法業者首度「合體登場」！中華民國虛擬通貨商業同業公會（簡稱「虛擬通貨公會」）集結多家已完成金管會洗防登記的業者，於金融盛會台北國際金融博覽會首度設立「虛擬資產專區」（VASP專區），帶領民眾認識虛擬資產、了解合法平台與安全投資，揭開合規新篇章。

虛擬資產逐步被大型機構與政府納入主流金融體系，然而詐騙事件仍層出不窮，不肖業者常以「合法外衣」偽裝投資平台，導致民眾蒙受財產損失。本次「虛擬資產專區」除展示產業監理進程外，集結台灣合法業者向民眾說明「如何辨識合法交易所」、「如何防詐安全投資」，盼能翻轉社會對虛擬資產的刻板印象。金管會於今年9月22日通過洗防登記的九家業者有：HOYA BIT（禾亞數位科技）、ZONE Wallet（拓荒數碼科技）、KryptoGO（重量科技）、MaiCoin/MAX（現代財富科技）、台灣大虛擬資產交易所（富昇數位）、ATRIX（跨鏈科技）、BitoPro（幣託科技）、HzBit（鴻朱數位）、XREX（鏈科）。

虛擬通貨公會總顧問蔡玉玲表示，業者從早期摸索，一路披荊斬棘、克服挑戰，逐步奠定台灣虛擬資產市場基礎。她肯定業者多年來在合規與創新的努力，並指出公會在凝聚共識、協助主管機關有效監管方面，扮演不可或缺的橋樑角色。

虛擬通貨公會理事長鄭光泰則表示，「虛擬資產專區」不僅是業者首次集體亮相，更象徵產業團結合作、合規落地的新氣象。他指出，未來公會重要的任務是協助主管機關推進《虛擬資產服務法》及8項授權子法，並配合跨機構資訊聯防機制，加入「證券期貨反詐騙諮詢專線」，打造更完善的跨域防詐通報體系，提升產業信任度與安全性。