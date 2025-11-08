快訊

婆婆過世…曾馨瑩現身銘馨盃舞蹈賽！「一開口就哽咽」 超正女兒打氣

昔讚國手尪莊英杰1天6次！星光幫安歆澐認婚變…抓包老公偷吃閨密

泰12歲少女被母騙赴日賣淫…日媒：逃台母親涉性交易 遭台灣當局拘留

虛擬資產專區首度登場金博會 合法業者教民眾安全投資

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
中華民國虛擬通貨商業同業公會集結已完成金管會洗防登記的合法業者，於台北國際金融博覽會首度設立「虛擬資產專區」（VASP專區）。圖／VASP公會提供
中華民國虛擬通貨商業同業公會集結已完成金管會洗防登記的合法業者，於台北國際金融博覽會首度設立「虛擬資產專區」（VASP專區）。圖／VASP公會提供

台灣虛擬資產合法業者首度「合體登場」！中華民國虛擬通貨商業同業公會（簡稱「虛擬通貨公會」）集結多家已完成金管會洗防登記的業者，於金融盛會台北國際金融博覽會首度設立「虛擬資產專區」（VASP專區），帶領民眾認識虛擬資產、了解合法平台與安全投資，揭開合規新篇章。

虛擬資產逐步被大型機構與政府納入主流金融體系，然而詐騙事件仍層出不窮，不肖業者常以「合法外衣」偽裝投資平台，導致民眾蒙受財產損失。本次「虛擬資產專區」除展示產業監理進程外，集結台灣合法業者向民眾說明「如何辨識合法交易所」、「如何防詐安全投資」，盼能翻轉社會對虛擬資產的刻板印象。金管會於今年9月22日通過洗防登記的九家業者有：HOYA BIT（禾亞數位科技）、ZONE Wallet（拓荒數碼科技）、KryptoGO（重量科技）、MaiCoin/MAX（現代財富科技）、台灣大虛擬資產交易所（富昇數位）、ATRIX（跨鏈科技）、BitoPro（幣託科技）、HzBit（鴻朱數位）、XREX（鏈科）。

虛擬通貨公會總顧問蔡玉玲表示，業者從早期摸索，一路披荊斬棘、克服挑戰，逐步奠定台灣虛擬資產市場基礎。她肯定業者多年來在合規與創新的努力，並指出公會在凝聚共識、協助主管機關有效監管方面，扮演不可或缺的橋樑角色。

虛擬通貨公會理事長鄭光泰則表示，「虛擬資產專區」不僅是業者首次集體亮相，更象徵產業團結合作、合規落地的新氣象。他指出，未來公會重要的任務是協助主管機關推進《虛擬資產服務法》及8項授權子法，並配合跨機構資訊聯防機制，加入「證券期貨反詐騙諮詢專線」，打造更完善的跨域防詐通報體系，提升產業信任度與安全性。

虛擬資產專區設有虛擬通貨公會諮詢台與多家合法業者攤位，提供投資安全、防詐指引與即時諮詢。專區亦規劃打卡互動活動，邀請民眾親身體驗各家交易平台的特色服務，透過輕鬆參與提升大眾對虛擬資產的正確認知。

民眾對虛擬資產展現高度關注，積極詢問如何辨識合法平台、交易安全、投資趨勢及反詐騙措施等。圖／VASP公會提供
民眾對虛擬資產展現高度關注，積極詢問如何辨識合法平台、交易安全、投資趨勢及反詐騙措施等。圖／VASP公會提供

平台 數位 虛擬貨幣

延伸閱讀

全民權證／世芯 押價內外5%

全民權證／定穎 兩檔閃金光

全民權證／國巨 挑逾六個月

台企銀深化全民防詐教育

相關新聞

比特幣站回10.3萬美元有望重回漲勢？專家示警量價背離有反轉風險

黃金價格持續上漲，反觀號稱「數位黃金」的比特幣7日一度貶破10萬美元大關，隨後又急拉回至10.3萬美元，目前整體走勢仍顯...

金價重返4,000美元之上可再買進嗎？國銀分析留意這一點

黃金價格重返每盎司4,000美元之上，國銀分析，仍看好未來半年到一年支撐金價的因素，如地緣政治不確定性、聯準會降息和農曆...

虛擬資產專區首度登場金博會 合法業者教民眾安全投資

台灣虛擬資產合法業者首度「合體登場」！中華民國虛擬通貨商業同業公會（簡稱「虛擬通貨公會」）集結多家已完成金管會洗防登記的...

HOYA BIT 首度亮相第三屆金博會 揭秘「風得住」技術追回百萬詐騙金

加密貨幣到底安不安全？來金博會找答案！第三屆《台北國際金融博覽會》於11月7日至9日在台北世貿一館盛大展開，本次盛會是金...

金融大咖看AI不會泡沫化 認為長期趨勢向上

美國對等關稅讓全球供應鏈洗牌，外界持續關注台美雙方談判進度，而近期市場對於「AI泡沫化」疑慮再度升高，引發金融市場震盪。...

台北國際金融博覽會 玉山銀秀三創新亮點

2025台北國際金融博覽會昨（7）日在世貿中心展覽一館開幕，玉山銀行以「金融遊樂園」為主題，展示三大創新亮點「Cashm...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。