富邦證券發布2024年中英文盡職治理報告 展現責任投資、永續金融

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦證券發布《2024年度盡職治理報告書》，揭露盡職治理成果，展現對責任投資與永續金融的高度承諾。富邦證券／提供
富邦證券正式發布《2024年度盡職治理報告書》，持續以中英文版本揭露盡職治理成果，展現對責任投資與永續金融的高度承諾，積極提升國際透明度與溝通效能。

公司以優於主管機關的揭露要求，主動發布英文版報告，深化與國際投資人互動，協助海外投資人更深入了解公司在責任投資、議合行動與永續治理上的具體作為。

富邦證券本次報告內容涵蓋責任投資推動、公司治理精進及ESG議題實踐等多項成果。2024年，公司全員參與ESG教育訓練，累計訓練時數逾8,500小時，成功凝聚員工對永續發展的共識，將永續理念融入日常業務運作，並培育具永續思維的人才庫，展現公司推動永續發展的核心價值與決心。

在投資決策方面，富邦證券持續導入ESG原則，落實三道防線機制，從負面表列、投資前評估到投資後追蹤，全面強化ESG風險控管。

依循富邦金控永續金融政策，公司積極推動低碳策略與綠色金融，2024年綠色投資金額較2023年顯著成長。在承銷業務方面，承銷具環境永續貢獻之企業案件占總承銷件數比例達62%，展現以金融力量支持綠色轉型的具體成果。

此外，富邦證券參與富邦金控舉辦之SBT議合工作坊，成功促使部分企業客戶將設定SBT目標納入轉型評估。2025年公司舉辦「永續經濟活動認定參考指引」工作坊，邀請石化、半導體、紡織、運輸、廢棄物處理等產業夥伴共同研討轉型專案，協助企業客戶掌握指引細節並擬定具體行動。

展望未來，富邦證券將持續深化責任投資與議合策略，透過主動溝通與資金配置，引導企業強化永續作為。公司亦將持續以實際行動推動永續金融，結合投資人與企業共創長期價值，發揮永續金融的正向影響力。

富邦金控

