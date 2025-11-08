比特幣站回10.3萬美元有望重回漲勢？專家示警量價背離有反轉風險

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
比特幣示意圖。圖／AI生成
黃金價格持續上漲，反觀號稱「數位黃金」的比特幣7日一度貶破10萬美元大關，隨後又急拉回至10.3萬美元，目前整體走勢仍顯低迷。專家指出，目前比特幣雖出現短線反彈，但上漲量能不足，量價背離現象明顯，須留意反轉風險。

幣修學分共同創辦人周律辰表示，比特幣在夜間出現拉漲走勢，帶動多數加密貨幣同步上漲，部分小幣漲幅甚至不小；然而，比特幣此波上漲卻伴隨成交量萎縮，這種「量縮價漲」的情況往往是行情反轉的常見訊號，投資人應提高警覺。

周律辰進一步指出，接下來應觀察比特幣若出現回檔，成交量是否放大。若下跌伴隨量增，代表市場可能再度探底；反之，若回檔量能有限，則需關注後續轉漲時的動能延續性。

根據貪婪與恐懼指數顯示，目前指數為25「恐懼」，數直接進極度恐懼，顯示市場情緒偏向謹慎。

